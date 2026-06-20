«¡Estamos llorando en el vestuario!». Turquía, abatida tras su sensacional eliminación del Mundial; los jugadores «piden perdón a todo el pueblo»

«Estamos muy tristes y avergonzados. Pedimos perdón a nuestro pueblo. Estamos llorando en el vestuario. Haremos todo lo posible para resarcirnos», declaró la superestrella del Real Madrid, Arda Güler.

«No hay ningún problema dentro del equipo. Simplemente no lo hemos conseguido sobre el terreno de juego. No hemos podido llevar a cabo lo que nos habíamos propuesto. Hemos tenido nuestras oportunidades. Haremos todo lo posible para que este torneo caiga en el olvido», añadió Güler en TRT Spor.

El capitán Hakan Çalhanoğlu añadió: «Ahora mismo es difícil encontrar las palabras adecuadas. Todos estamos muy decepcionados; volvimos tras 24 años y dimos todo en la cancha, creamos ocasiones, pero el balón no entró. Es mala suerte. Pido disculpas a nuestro pueblo».