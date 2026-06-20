Sorpresivamente, Turquía pierde 0-1 ante Paraguay en el Mundial 2026 y queda eliminada. La decepción fue grande, pues los sudamericanos jugaron el segundo tiempo con diez hombres tras una expulsión inédita en la Copa.
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«¡Estamos llorando en el vestuario!». Turquía, abatida tras su sensacional eliminación del Mundial; los jugadores «piden perdón a todo el pueblo»
«Estamos muy tristes y avergonzados. Pedimos perdón a nuestro pueblo. Estamos llorando en el vestuario. Haremos todo lo posible para resarcirnos», declaró la superestrella del Real Madrid, Arda Güler.
«No hay ningún problema dentro del equipo. Simplemente no lo hemos conseguido sobre el terreno de juego. No hemos podido llevar a cabo lo que nos habíamos propuesto. Hemos tenido nuestras oportunidades. Haremos todo lo posible para que este torneo caiga en el olvido», añadió Güler en TRT Spor.
El capitán Hakan Çalhanoğlu añadió: «Ahora mismo es difícil encontrar las palabras adecuadas. Todos estamos muy decepcionados; volvimos tras 24 años y dimos todo en la cancha, creamos ocasiones, pero el balón no entró. Es mala suerte. Pido disculpas a nuestro pueblo».
Mundial 2026: Turquía queda eliminada, EE. UU. líder de grupo
El exjugador de la selección Halil Altintop admitió en MagentaTV: «Primero hay que asimilarlo. Hay muchas dudas y la decepción es enorme, pues el equipo tiene gran calidad individual; varios juegan en clubes importantes».
Tras perder 0-2 ante Australia, Turquía quedó eliminada porque, en caso de empate a puntos en el Mundial, no cuenta la diferencia de goles sino el resultado directo. Y en ese aspecto queda por debajo de Paraguay y Australia, ambas tres puntos por encima. Estados Unidos, con seis puntos, ya es líder del grupo.
Turquía queda eliminada: así reacciona la prensa nacional
La decepción no afectó solo a los jugadores; la prensa nacional también fue dura. «Hemos quedado eliminados del Mundial. ¡Corrieron las lágrimas! La selección nacional está destrozada», escribió Fanatik.
“¡Nos despedimos del Mundial!”, afirmaba Hürriyet, mientras que Post comentaba: “¡Nuestra selección pierde contra un Paraguay con diez jugadores! Hemos quedado eliminados”.