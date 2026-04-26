«Estamos listos»: el PSG lanza un desafío al Bayern de Múnich antes de la semifinal de la Liga de Campeones

En Angers no hubo dramatismo. Kang-In Lee (7'), Senny Mayulu (39') y Lucas Beraldo (52') marcaron para los visitantes, que ni siquiera contaron con Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, ni con las estrellas ofensivas Désiré Doué y Chwitscha Kwarazchelia. La victoria no peligró ni cuando Gonçalo Ramos vio la roja directa (74’) y dejó al París con diez.

El ambiente se ensombreció con las salidas de Achraf Hakimi y Lucas Hernández, que no jugaron la segunda parte. Hakimi sufrió una aparente lesión tras un sprint y permaneció en el campo hasta el descanso; lo mismo ocurrió con Hernández, que se tocó repetidamente el muslo izquierdo. Enrique no se pronunció sobre ambos, aunque Hakimi abandonó el campo tras el partido sin mostrar molestias.