«Esto sienta bien», dijo el entrenador Luis Enrique. «Un resultado como este es la mejor preparación para una semifinal de la Liga de Campeones. Es importante para la confianza de cada jugador, del equipo y de la afición. Estamos listos».
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«Estamos listos»: el PSG lanza un desafío al Bayern de Múnich antes de la semifinal de la Liga de Campeones
El martes a las 21:00 h (Prime Video), el Bayern visita París para el partido de ida. Vincent Kompany hizo muchos cambios en el amistoso del sábado, y el equipo muniqués perdía 0-3 al descanso ante el Mainz 05. Solo las estrellas de Harry Kane y Michael Olise salvaron el 4-3 final.
- AFP
PSG: Preocupación por Doue y Hernández
En Angers no hubo dramatismo. Kang-In Lee (7'), Senny Mayulu (39') y Lucas Beraldo (52') marcaron para los visitantes, que ni siquiera contaron con Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, ni con las estrellas ofensivas Désiré Doué y Chwitscha Kwarazchelia. La victoria no peligró ni cuando Gonçalo Ramos vio la roja directa (74’) y dejó al París con diez.
El ambiente se ensombreció con las salidas de Achraf Hakimi y Lucas Hernández, que no jugaron la segunda parte. Hakimi sufrió una aparente lesión tras un sprint y permaneció en el campo hasta el descanso; lo mismo ocurrió con Hernández, que se tocó repetidamente el muslo izquierdo. Enrique no se pronunció sobre ambos, aunque Hakimi abandonó el campo tras el partido sin mostrar molestias.