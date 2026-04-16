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«Estamos listos»: Declan Rice advierte al Manchester City antes del gran duelo por el título de la Premier League
Los Gunners siguen aspirando al doblete
El avance en la Liga de Campeones refuerza la confianza del Arsenal. El empate sin goles ante el Sporting de Lisboa en el Emirates bastó para avanzar a semifinales, gracias al tanto agónico de Kai Havertz en la ida. Rice resaltó la importancia del logro, especialmente mientras el club busca superar su actuación continental de la temporada pasada.
«Estoy encantado, muy feliz. Ahora queremos ir más allá y llegar a la final», dice a TNT Sports. Sobre el esfuerzo defensivo, añade: «¿Frustrante? No… hemos alcanzado otra semifinal. No importa lo que digan fuera. Solo importa que este grupo y el entrenador sabemos que estamos en otra semifinal».
- AFP
Rice critica la declaración de Etihad
Tras su éxito europeo, la estrella del Arsenal afirma que los Gunners no buscan el empate este fin de semana ante el Manchester City. Aunque un punto podría mantener su ventaja, Rice insiste en que el equipo de Mikel Arteta visita el Etihad con mentalidad ganadora.
«Queremos ganar todos los partidos de la Premier League. Nuestro historial este año ha sido increíble. Por eso jugamos. Es fútbol: se trata de cuánto lo deseas. Estaré listo, los chicos estarán listos, así que adelante».
Arteta se enfrenta a problemas de lesiones
Mientras Rice rinde al máximo, Arteta preocupa por la forma física de varios jugadores clave antes de visitar Manchester. La mayor inquietud es el extremo Bukayo Saka, lesionado. Su baja coincide con un bajón en la liga, incluido el 2-1 en casa ante Bournemouth que permite al City acercarse a seis puntos. El técnico del Arsenal reconoció: «Lleva tiempo con molestias en el tendón de Aquiles. Está mejorando, esperamos que sean días, no semanas, pero debemos ver cómo responde al aumentar la carga».
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Un partido que podría decidir el título
Lo que está en juego este domingo es crucial: el equipo de Pep Guardiola le pisa los talones al Arsenal. Aunque los Gunners tienen ventaja, el partido pendiente del Manchester City hace que un tropiezo en el Etihad les devuelva el impulso.
Rice no se intimida: «En cualquier grande hay ruido. Esto es el Arsenal, si no juegas bien, calma y sigue». Nadie te regala nada. Sigamos adelante, con fuerza».