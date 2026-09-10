Getty Images Sport
Traducido por
«¡Estamos hartos de ello!»: la estrella del Atlético de Madrid Koke estalla contra la prensa por el trato a Julián Álvarez
Las estrellas del Atlético defienden a Álvares, en el punto de mira
Koke ha pedido a los medios que dejen en paz a Alvarez. Sus comentarios llegaron después de una ajustada derrota por 2-1 en la Champions League ante el Liverpool en Anfield el miércoles por la noche. Alvarez completó sus primeros 90 minutos completos de la temporada durante el duelo europeo. El delantero argentino tuvo un impacto inmediato, al dar la asistencia para que Marcos Llorente abriera el marcador.
Sin embargo, el Liverpool terminó remontando el partido con goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. A pesar de la derrota, el foco después del partido volvió a centrarse rápidamente en Alvarez y en su turbulento verano.
- Getty Images
El capitán, cansado del constante revuelo por su traspaso
Alvarez presionó activamente para fichar por el Barcelona durante el mercado de fichajes de verano. El Atlético se negó a autorizar la operación, lo que provocó una importante frustración entre la afición del club por la actitud del jugador.
Koke cree firmemente que el circo mediático en curso debe terminar para permitir que el delantero vuelva a centrarse. El veterano centrocampista dejó clara su postura ante Movistar tras el pitido final.
«Estamos cansados [de ello]», dijo Koke a Movistar. «Tenemos que dejar al chico tranquilo, dejar que disfrute, dejar que haga su trabajo y juegue al fútbol. Entre todos, tenemos que dejarle en paz, porque ha sido un verano realmente agotador por parte de [los medios]. Esperemos que se le pueda dejar tranquilo para hacer su trabajo».
Llorente destaca una calidad innegable
El goleador Llorente también mostró todo su apoyo a su asediado compañero de equipo. El centrocampista español recalcó que el vestuario no tiene ningún problema con Alvarez pese a su deseo previo de marcharse.
«Es un jugador muy importante para nosotros», explicó Llorente a los periodistas. «Me dio una asistencia maravillosa. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que esté bien, que esté fino, porque llevaba mucho tiempo sin competir.
«Lo hizo bien, trabajó duro, corrió, eso es lo que necesitamos. Lo que puedo decir es que estamos con Julian, es nuestro jugador, un compañero. Es importante y marca la diferencia».
- Getty Images
Dejando atrás un verano turbulento
Con el mercado de fichajes ya cerrado por completo, Alvarez debe centrarse por entero en reconstruir su relación con la afición del Atlético. El Atlético regresará ahora a España y buscará rehacerse de su decepción europea en la competición doméstica. El Atlético se prepara para enfrentarse a la Real Sociedad en su próximo partido de Liga. Actualmente ocupa la sexta posición en la clasificación, tras haber sumado dos victorias, un empate y una derrota. Alvarez estará deseando mantener su sitio en el once inicial y dejar por fin atrás unos meses difíciles.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias