Alvarez presionó activamente para fichar por el Barcelona durante el mercado de fichajes de verano. El Atlético se negó a autorizar la operación, lo que provocó una importante frustración entre la afición del club por la actitud del jugador.

Koke cree firmemente que el circo mediático en curso debe terminar para permitir que el delantero vuelva a centrarse. El veterano centrocampista dejó clara su postura ante Movistar tras el pitido final.

«Estamos cansados [de ello]», dijo Koke a Movistar. «Tenemos que dejar al chico tranquilo, dejar que disfrute, dejar que haga su trabajo y juegue al fútbol. Entre todos, tenemos que dejarle en paz, porque ha sido un verano realmente agotador por parte de [los medios]. Esperemos que se le pueda dejar tranquilo para hacer su trabajo».