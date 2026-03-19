¡Estamos en plena temporada! Parece que Pep Guardiola quiere tomarse un descanso entre dos partidos importantes

Hasta ahora, Guardiola no había tenido ocasión de reflexionar en profundidad sobre su futuro debido a la apretada agenda de partidos. En cambio, se había centrado en encontrar soluciones a los altibajos de su equipo. Ahora dispondrá de unas dos semanas entre la final contra los Gunners y el posterior partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool

Tras una temporada sin títulos y sin grandes cambios en la plantilla, las cosas tampoco van bien actualmente para el City, por lo que últimamente han aumentado considerablemente las especulaciones sobre una posible salida en verano. «Todo el mundo quiere despedirme», dijo Guardiola tras la derrota por 1-2 en casa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra su bestia negra, el Real Madrid. «Un día vendré aquí y diré: "Adiós, chicos". El futuro será prometedor. La próxima temporada volveremos. Cuando me jubile dentro de diez años, siempre seré del City».