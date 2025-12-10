"Estamos en nuestro camino hacia arriba" - Por qué el futuro de los Whitecaps de Vancouver se ve más brillante que nunca después del dolor en la MLS Cup

FORT LAUDERDALE, Fla. - Lo primero que dijo Thomas Müller después de perder la MLS Cup fue que Vancouver estará de vuelta.

“Volveremos más fuertes la próxima temporada”, dijo. “Incluso más fuertes.”

Es un sentimiento familiar. El optimismo después del partido es un reflejo muy acostumbrado en el deporte. Cada derrota, no importa cuán dura sea, viene con un rayo de esperanza: si te aplastan, al menos no fue peor; si pierdes una final, al menos la alcanzaste. Pero esta vez, Müller no solo estaba recurriendo a clichés. Las finales de copa son cosas despiadadas, decididas por momentos, pequeños márgenes y destellos de suerte, y esta se sintió como una prueba de que Vancouver está más cerca de lo que sugirió el marcador.

Claro, es un cliché decir que los equipos dependen de "hacedores de diferencias" en los momentos cruciales. Pero cuando el otro equipo tiene a Lionel Messi y tú no, entonces todo parece una batalla notablemente cuesta arriba.

Pero esta parece una de esas raras ocasiones en que es verdad. La primera razón es debido a la persona que lo dijo. Muller puede ser un tipo nerd, pero también es brutalmente honesto. Es un ganador en serie que también sabe cómo recuperarse de las derrotas. El alemán no diría esas palabras si no lo creyera.

El segundo punto, y mucho más relevante, es que hay evidencia para apoyar su afirmación. Vancouver no llegó a esta final por casualidad. Lo consiguieron gracias a una temporada realmente notable. Juegan un excelente fútbol, y tienen una plantilla lo suficientemente profunda como para competir. También ayudaron a convertir a tres estadounidenses - Sebastian Berhalter, Brian White y Tristan Blackmon - en estrellas legítimas de la MLS, todos los cuales han jugado para la USMNT. El hecho de que hayan llegado a la MLS Cup mientras lidiaban con una lesión a largo plazo del creador estrella Ryan Gauld, confiando en opciones de tercer elección en la defensa e integrando a un Jugador Designado con apenas cuatro meses en su nuevo hogar, sugiere que este es un equipo que solo mejorará.

"Nuestro proceso no está en la cima. En este momento, estamos en ascenso. Tenemos un grupo joven, un grupo muy talentoso y un grupo muy hambriento," dijo Muller.