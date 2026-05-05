«¡Estamos desesperados!» - Peter Schmeichel insta al Manchester United a fichar a la exestrella del Arsenal por 17 millones de libras

Schmeichel destacó la transformación que Xhaka ha aportado al Sunderland como prueba de su calidad e influencia en el campo. Los Black Cats han regresado a la Premier League en la temporada 2025-26 y ocupan el puesto 12, con una pequeña opción de clasificarse para competiciones europeas.

«Cuando veo lo que Xhaka ha hecho por el Sunderland, Xhaka es la razón por la que están donde están», añadió Schmeichel. «Ha estado absolutamente increíble, sus cualidades de liderazgo son excelentes, puede jugar el 80 % de los partidos, es un jugador realmente bueno. Estamos desesperados por tener más liderazgo».