«¡Estamos construyendo algo grande!»: Lucas Bergvall compromete su futuro con el Tottenham tras la advertencia de Roberto De Zerbi sobre una limpia en la plantilla

Esta renovación llega después de una etapa de mano dura con De Zerbi, que pasó el verano advirtiendo a sus jugadores sobre el compromiso y dejando claro que no obligaría a nadie a quedarse. Dar la vuelta a la situación para atar al jugador de 20 años supone un impulso enorme para el Tottenham. Pese a su juventud, Bergvall ya ha acumulado 80 partidos con los Spurs en todas las competiciones y ha sumado 14 internacionalidades con Suecia, con una histórica campaña en el Mundial de este verano como punto culminante.

Sin embargo, la relación entre el entrenador y el jugador se ha recompuesto claramente tras un caótico final de la pasada temporada, en el que el Tottenham evitó por poco el descenso, un periodo de máxima presión durante el cual De Zerbi admitió haber cometido algunos errores en su gestión del sueco. Hablando después de que se cerrara la renovación, el técnico italiano deshizo elogios hacia el centrocampista y subrayó su importancia a largo plazo en el proyecto.

«Cada día en los entrenamientos se puede ver el deseo de Lucas de aprender, mejorar y exigirse al máximo nivel», dijo De Zerbi. «Lucas es valiente, quiere asumir responsabilidades y tiene la personalidad para jugar en los grandes momentos. También entiende que el desarrollo es un proceso y ha mostrado una actitud fantástica a la hora de trabajar en las áreas de su juego en las que puede ser incluso mejor. Creo que su mejor fútbol aún está por llegar y queremos darle a Lucas la plataforma para alcanzar todo su potencial».