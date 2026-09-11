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«¡Estamos construyendo algo grande!»: Lucas Bergvall compromete su futuro con el Tottenham tras la advertencia de Roberto De Zerbi sobre una limpia en la plantilla
Giro dramático en el norte de Londres
Bergvall ha puesto fin oficialmente a la incertidumbre sobre su futuro al firmar un nuevo contrato con el Tottenham Hotspur, un movimiento que supone un gran impulso para el proyecto de Roberto De Zerbi. Hace solo tres meses, el internacional sueco había comunicado al club su intención de buscar un traspaso tras un periodo complicado al final de la temporada pasada, en el que sus minutos se vieron muy reducidos.
Al reflexionar sobre su decisión de quedarse y la dirección que está tomando el club bajo las órdenes de De Zerbi, Bergvall expresó su confianza en la situación actual en declaraciones a la página web oficial del club. "Creo que estamos construyendo algo grande aquí. Es un momento ilusionante para el club y por eso estoy feliz de ampliar mi contrato. Siempre intento lograr lo máximo posible, ser la mejor versión de mí mismo tanto dentro como fuera del campo, y sé que este es el lugar adecuado para hacerlo", dijo Bergvall.
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Ignorando a los buitres de la Premier League
El camino hacia esta renovación estuvo lejos de ser sencillo, ya que varios clubes de la máxima categoría intentaron aprovechar el malestar inicial de Bergvall. El Nottingham Forest vio rechazada una importante oferta de 38 millones de libras por parte de la cúpula del Tottenham durante el mercado de verano, mientras que tanto el Aston Villa como el Chelsea seguían de cerca la situación.
Bergvall está claramente centrado en tener un impacto tangible sobre el terreno de juego después de haber disputado solo 45 minutos en la Premier League hasta ahora esta temporada. El centrocampista está decidido a devolver la confianza del club y afirmó: «Personalmente, mi objetivo es aportar más al equipo, con actuaciones, goles y asistencias, para ayudar todo lo que pueda. Estoy mejorando cada día en los entrenamientos y tengo muchas ganas de lo que será una temporada realmente buena por delante».
De Zerbi marca el estándar
Esta renovación llega después de una etapa de mano dura con De Zerbi, que pasó el verano advirtiendo a sus jugadores sobre el compromiso y dejando claro que no obligaría a nadie a quedarse. Dar la vuelta a la situación para atar al jugador de 20 años supone un impulso enorme para el Tottenham. Pese a su juventud, Bergvall ya ha acumulado 80 partidos con los Spurs en todas las competiciones y ha sumado 14 internacionalidades con Suecia, con una histórica campaña en el Mundial de este verano como punto culminante.
Sin embargo, la relación entre el entrenador y el jugador se ha recompuesto claramente tras un caótico final de la pasada temporada, en el que el Tottenham evitó por poco el descenso, un periodo de máxima presión durante el cual De Zerbi admitió haber cometido algunos errores en su gestión del sueco. Hablando después de que se cerrara la renovación, el técnico italiano deshizo elogios hacia el centrocampista y subrayó su importancia a largo plazo en el proyecto.
«Cada día en los entrenamientos se puede ver el deseo de Lucas de aprender, mejorar y exigirse al máximo nivel», dijo De Zerbi. «Lucas es valiente, quiere asumir responsabilidades y tiene la personalidad para jugar en los grandes momentos. También entiende que el desarrollo es un proceso y ha mostrado una actitud fantástica a la hora de trabajar en las áreas de su juego en las que puede ser incluso mejor. Creo que su mejor fútbol aún está por llegar y queremos darle a Lucas la plataforma para alcanzar todo su potencial».
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Inicio de temporada irregular para Bergvall
Bergvall participó en los dos primeros partidos del Tottenham en esta temporada, siendo titular en la derrota por 3-0 en la Premier League ante el Brentford y en la victoria por 5-1 en la Carabao Cup sobre el Charlton Athletic. Sin embargo, después de que un error en la primera parte ante el Brentford provocara el gol de Vitaly Janelt, el centrocampista fue sustituido al descanso y desde entonces ha permanecido en el banquillo sin jugar en los posteriores partidos de liga de los Spurs contra el Newcastle y el Forest.
El centrocampista sueco se incorporó originalmente al norte de Londres procedente del Djurgarden en el verano de 2024. Su rápida progresión ya le había valido una ampliación de contrato en abril de 2025 que lo vinculaba al club hasta 2031, antes de su último compromiso con el Tottenham.
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