«¡Estamos cerca!»: Enzo Maresca insiste en que el Manchester City puede igualar el nivel del PSG pese a la decepcionante derrota en la Champions League

A pesar del resultado final, Maresca sigue convencido de que su plantilla está a punto de igualar a la élite europea. El técnico italiano considera que el desplome inicial distorsionó lo que realmente fue el partido y prefiere centrarse en el dominio de su equipo tras el descanso.

«Creo que estamos ahí, tengo la sensación de que estamos cerca», explicó Maresca a los periodistas. «Ha sido un partido un tanto extraño, sobre todo porque encajamos dos goles en dos minutos [en la primera parte] y eso nos creó algunos problemas.

»Antes del primer gol no concedimos nada y luego encajamos el segundo. En la segunda parte hicimos lo suficiente para merecer algo más».



