«Estamos aquí para ayudarnos unos a otros»: el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, opina sobre el impactante veredicto de culpabilidad del Manchester City en la Premier League

En la 33.ª Asamblea General de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos (EFC), celebrada este martes en Copenhague, el presidente del PSG, Al-Khelaifi, ofreció una perspectiva neutral. Al dirigirse a los delegados en su papel de presidente de la organización, pidió paciencia mientras se desarrollan los procedimientos legales.

«En primer lugar, no estamos aquí para juzgar algo sobre lo que todavía no hay una decisión final», afirmó Al-Khelaifi. «En segundo lugar, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros. Por supuesto, si hay algo mal... No soy abogado, pero creo que tienen derecho a recurrir, así que no es la decisión final.

»Y no estamos en posición de decir [nada]; es más bien un asunto de la Premier League, de un club inglés. Veamos a dónde va a llegar esto».

Al-Khelaifi también elogió al director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, que forma parte del consejo de la EFC. «Ferran ha sido estupendo para el consejo. Es un gran activo y nos aporta mucho con sus conocimientos», dijo. «Su carrera es fantástica, y el Manchester City también hizo muchas cosas positivas, pero no estoy en posición de juzgar. No estamos en posición de juzgar. No somos jueces y no somos un tribunal».



