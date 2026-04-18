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«¡Estamos ahí para ganar!»: Mikel Arteta responde a las especulaciones de que el Arsenal jugará a por el empate ante el Manchester City, tras la baja de Bukayo Saka
El Arsenal busca una declaración en el Etihad
El Arsenal llega al fin de semana con seis puntos de ventaja sobre el City, que tiene un partido menos. Un empate bastaría para mantener la lucha por el título, pero Arteta promete un planteamiento audaz para acabar con 22 años sin liga. Pese a la reciente y sorpresiva derrota ante el Bournemouth, Arteta quiere evitar que se repita el pragmático 0-0 de hace dos años, que fue criticado por las estrellas del City por la «mentalidad» del Arsenal en partidos clave.
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Arteta exige una mentalidad ganadora
Antes de viajar a Manchester, Arteta fue claro: su equipo no buscará el empate. El técnico español afirmó que se han preparado para dañar al tricampeón en su campo.
«Queremos ganar», afirmó Arteta. «Vamos allí a ganar. No hemos hablado de un empate. Necesitamos la victoria y nos preparamos para lograrla. No habrá diferencia respecto a cualquier otro estadio en el que hayamos estado en los últimos cinco años».
Sobre la defensa en el Etihad, admitió: «No planteamos ese tipo de partido, pero a veces el rival te obliga a recluirte; con el City habrá momentos en los que estemos atrás, es inevitable».
Dificultades para elegir la alineación y últimas noticias sobre lesiones
Los problemas de alineación complican los preparativos: el extremo estrella Saka fue descartado por una persistente lesión en el tendón de Aquiles. Aunque el capitán Martin Odegaard y Jurrien Timber se someterán a pruebas de última hora, su ausencia deja un vacío en la banda derecha.
«Bukayo está fuera, eso es seguro», dijo. «Acaba de empezar a hacer algunas cosas, así que veamos cómo evoluciona, cuánto tardamos en superarlo, y luego esperaremos, pero por ahora no se trata de eso».
«Hemos sufrido lesiones toda la temporada; a pesar de las ausencias prolongadas, nuestro puesto actual es anormal. Lo hemos superado gracias a nuestra mentalidad, a las soluciones encontradas y a que los jugadores han dado un paso al frente». Seguimos siendo muy fuertes y lo seguiremos siendo».
- AFP
Los Gunners se enfrentan a una prueba decisiva para la temporada
El partido del domingo pone a prueba la madurez del Arsenal, que busca frenar al City en la recta final. Guardiola ha advertido que una derrota eliminaría a su equipo de la lucha por el título, así que se espera un ambiente electrizante en el Etihad.
Además, el Arsenal ya piensa en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Mantener el impulso es clave: tras alcanzar dos semifinales europeas consecutivas por primera vez en su historia, los hombres de Arteta quieren demostrar que pueden gestionar la presión de dos frentes.