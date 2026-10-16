Lionel Messi alcanzó, a lo largo de su carrera futbolística, cifras tan excepcionales que sus rivales fueron incapaces de encontrar las palabras adecuadas para expresar su asombro.

El marfileño Didier Drogba, uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo en las últimas décadas, fue protagonista de una de las anécdotas más sorprendentes relacionadas con el astro argentino.

El exjugador del Chelsea recordó cuál fue la reacción de los futbolistas del conjunto londinense cuando Roberto Di Matteo, entonces entrenador del Chelsea, les mostró las estadísticas de los goles anotados por los jugadores del Barcelona, antes del enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales de la Liga de Campeones de 2012.

Esta historia, narrada por Drogba en su autobiografía, refleja hasta qué punto las cifras de Messi resultaban difíciles de asimilar, incluso para jugadores acostumbrados a enfrentarse a las mejores estrellas del mundo.

El diario Sport publicó las declaraciones de Drogba, en las que señaló: "Recuerdo muy bien esta anécdota. Di Matteo, entrenador del Chelsea en aquel momento, hacía lo que siempre acostumbraba, pues nos mostraba una lista con los mejores goleadores del equipo rival. Normalmente aparecían nombres de jugadores como Wayne Rooney, que había marcado 22 goles, o Robin van Persie, que había marcado 15 goles, y así sucesivamente".

Este procedimiento formaba parte de los preparativos habituales para los partidos, ya que el técnico italiano quería que sus jugadores conocieran las principales fuentes de peligro ofensivo de sus rivales. Pero cuando llegó el momento de analizar al Barcelona dirigido por Pep Guardiola, las cifras provocaron una reacción totalmente inesperada.

Drogba continuó: "Cuando apareció la lista del Barcelona, Xavi estaba en el tercer puesto con 14 goles. Y en el segundo puesto llegaron Alexis Sánchez y Cesc Fàbregas, empatados con 15 goles cada uno. Pero todos empezamos a reírnos cuando apareció en la pantalla el nombre del máximo goleador del equipo, Lionel Messi, con 63 goles, de los cuales 14 en la Liga de Campeones".

Drogba explicó que la enorme diferencia entre Messi y sus compañeros de equipo era tan grande que llevó a los jugadores del Chelsea a reaccionar ante las cifras con una mezcla de incredulidad y humor.

No se trataba de menospreciar al astro argentino, sino todo lo contrario, ya que sus números eran tan excepcionales que parecían imposibles de creer.

La leyenda de Costa de Marfil dijo: "¿63 goles en aquella temporada? Era una cifra tan exagerada que nos miramos unos a otros, incapaces de creerla, y después empezamos a reírnos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Incluso le hice una foto al número de goles, porque aquello me pareció verdaderamente una locura".

Este recuerdo adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Messi terminó aquella temporada con 73 goles oficiales con el Barcelona, de los cuales 50 goles en LaLiga, logrando un récord histórico en la competición. Además, el astro argentino cerró el año 2012 con 91 goles entre el Barcelona y la selección de su país, superando el anterior récord que ostentaba Gerd Müller.