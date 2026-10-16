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Estallamos de risa: una leyenda del Chelsea relata una curiosa historia sobre los goles de Messi

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63 goles que desataron las risas en el vestuario del Chelsea

Lionel Messi alcanzó, a lo largo de su carrera futbolística, cifras tan excepcionales que sus rivales fueron incapaces de encontrar las palabras adecuadas para expresar su asombro.

El marfileño Didier Drogba, uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo en las últimas décadas, fue protagonista de una de las anécdotas más sorprendentes relacionadas con el astro argentino.

El exjugador del Chelsea recordó cuál fue la reacción de los futbolistas del conjunto londinense cuando Roberto Di Matteo, entonces entrenador del Chelsea, les mostró las estadísticas de los goles anotados por los jugadores del Barcelona, antes del enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales de la Liga de Campeones de 2012.

Esta historia, narrada por Drogba en su autobiografía, refleja hasta qué punto las cifras de Messi resultaban difíciles de asimilar, incluso para jugadores acostumbrados a enfrentarse a las mejores estrellas del mundo.

El diario Sport publicó las declaraciones de Drogba, en las que señaló: "Recuerdo muy bien esta anécdota. Di Matteo, entrenador del Chelsea en aquel momento, hacía lo que siempre acostumbraba, pues nos mostraba una lista con los mejores goleadores del equipo rival. Normalmente aparecían nombres de jugadores como Wayne Rooney, que había marcado 22 goles, o Robin van Persie, que había marcado 15 goles, y así sucesivamente".

Este procedimiento formaba parte de los preparativos habituales para los partidos, ya que el técnico italiano quería que sus jugadores conocieran las principales fuentes de peligro ofensivo de sus rivales. Pero cuando llegó el momento de analizar al Barcelona dirigido por Pep Guardiola, las cifras provocaron una reacción totalmente inesperada.

Drogba continuó: "Cuando apareció la lista del Barcelona, Xavi estaba en el tercer puesto con 14 goles. Y en el segundo puesto llegaron Alexis Sánchez y Cesc Fàbregas, empatados con 15 goles cada uno. Pero todos empezamos a reírnos cuando apareció en la pantalla el nombre del máximo goleador del equipo, Lionel Messi, con 63 goles, de los cuales 14 en la Liga de Campeones".

Drogba explicó que la enorme diferencia entre Messi y sus compañeros de equipo era tan grande que llevó a los jugadores del Chelsea a reaccionar ante las cifras con una mezcla de incredulidad y humor.

No se trataba de menospreciar al astro argentino, sino todo lo contrario, ya que sus números eran tan excepcionales que parecían imposibles de creer.

La leyenda de Costa de Marfil dijo: "¿63 goles en aquella temporada? Era una cifra tan exagerada que nos miramos unos a otros, incapaces de creerla, y después empezamos a reírnos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Incluso le hice una foto al número de goles, porque aquello me pareció verdaderamente una locura".

Este recuerdo adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Messi terminó aquella temporada con 73 goles oficiales con el Barcelona, de los cuales 50 goles en LaLiga, logrando un récord histórico en la competición. Además, el astro argentino cerró el año 2012 con 91 goles entre el Barcelona y la selección de su país, superando el anterior récord que ostentaba Gerd Müller.

  • FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi FinalGetty Images Sport

    El Chelsea logró parar a Messi

    Paradójicamente, aquel enfrentamiento se convirtió en una de las mayores decepciones europeas para Messi y el Barcelona dirigido por Guardiola. El Chelsea logró ganar 1-0 en el partido de ida en Stamford Bridge, precisamente gracias a un gol de Drogba, y después resistió en el partido de vuelta en el Camp Nou, un encuentro que entró en la historia de la competición.

    El conjunto catalán consiguió adelantarse 2-0 con los goles de Sergio Busquets y Andrés Iniesta, pero el Chelsea, pese a disputar el partido con 10 jugadores tras la expulsión de John Terry, fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria y clasificarse para la final.

    Ramires recortó distancias antes del final de la primera mitad y, después, Fernando Torres marcó el gol del 2-2 definitivo en el tiempo añadido.

    Messi tuvo la oportunidad de cambiar el curso de la historia, pero lanzó un penalti que se estrelló contra el travesaño, y otro de sus intentos también dio en el poste. Así, el astro argentino terminó su recorrido en aquella edición de la Champions League con 14 goles, la misma cifra que apareció en la famosa pantalla y que dejó atónitos a Drogba y a sus compañeros.

    Finalmente, el Chelsea se coronó campeón de la Champions League tras superar al Bayern Múnich en la final, que se decidió en los penaltis.

    Drogba fue decisivo en la final: marcó el gol del empate y después anotó el penalti que dio el título al equipo inglés.

    Catorce años después, esta historia sigue siendo una de las mejores imágenes que reflejan lo que significaba jugar frente a Messi en su mejor momento. Incluso sus rivales más experimentados tenían dificultades para asimilar los números que lograba.

    Drogba, por su parte, encontró la manera de conservar ese recuerdo para siempre: hizo una foto de una estadística que parecía desafiar toda lógica.

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