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«¡Estáis poniendo en riesgo la salud de los niños!». El furioso Eric Cantona carga contra el «lamentable» estado del SO Caillols, el club de su infancia
Cantona carga contra las autoridades de Marsella
Cantona ha expresado su indignación por el deterioro de las infraestructuras del SO Caillols. El icónico delantero visitó recientemente al equipo amateur de Marsella en el que empezó a formarse de joven.
Sin embargo, el francés quedó horrorizado por el estado de los vestuarios del equipo juvenil y del terreno de juego. El césped sintético, de 15 años de antigüedad, se ha deteriorado de forma tan drástica que ahora se considera un peligro para los niños que lo utilizan.
A través de las redes sociales, Cantona grabó los vestuarios inundados y las instalaciones destrozadas. También ha pedido directamente a los políticos locales que intervengan antes de que unas instalaciones en ruinas causen daños graves.
El Rey exige una acción local inmediata
Cantona se mostró especialmente furioso por las condiciones de higiene en las zonas de vestuarios del club. Durante su visita al edificio, señaló calentadores de agua con fugas, inodoros inutilizables y cabezales de ducha ausentes.
«¿Habéis visto el estado del suelo?», preguntó Cantona en su vídeo. «Hay agua por todas partes aunque se limpió hace tres días. Hay riesgo de hongos. ¡Estáis poniendo en riesgo la salud de los niños, hay que hacer algo!»
El exjugador, de 58 años, también subrayó el papel social crucial que desempeña el fútbol base en la zona. Y añadió: «El fútbol suele ser un relevo para la educación e incluso el 100 por ciento de la educación. También formamos a hombres en un campo de fútbol de un club amateur».
Las disputas políticas frenan las reformas cruciales del club
La grave situación en el SO Caillols, por desgracia, se ha visto envuelta en una disputa política local. Eric Mery, adjunto de Deportes de Marsella, culpó al anterior alcalde de sector por no mantener las instalaciones descentralizadas.
Esta lucha política interna ha dejado al club sin una financiación vital. La presidenta del club, Christine Crimi, reveló que lleva advirtiendo a las autoridades sobre el deterioro de las condiciones desde hace cinco años, sin ningún resultado.
Crimi explicó que el ayuntamiento está priorizando actualmente la construcción de estadios en los barrios del norte. Aunque apoya la mejora de las infraestructuras en otros lugares, insiste en que eso no debe hacerse en detrimento de la seguridad de su propia comunidad.
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El ayuntamiento promete una próxima revisión de las instalaciones
Tras la intervención de Cantona, de gran repercusión mediática, la presión recae ahora de lleno sobre el gobierno local de Marsella para que actúe. En respuesta a la creciente oleada de críticas, el ayuntamiento central de Marsella ha prometido públicamente investigar la crisis del SO Caillols. Los responsables se han comprometido a revisar los problemas estructurales en las próximas semanas.
Por ahora, los equipos juveniles del club de infancia de Cantona deben seguir lidiando con su peligroso terreno de juego y unos vestuarios inundados. La comunidad local espera que el contundente mensaje del icono del United obligue por fin a encontrar una solución permanente.
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