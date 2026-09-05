Cantona ha expresado su indignación por el deterioro de las infraestructuras del SO Caillols. El icónico delantero visitó recientemente al equipo amateur de Marsella en el que empezó a formarse de joven.

Sin embargo, el francés quedó horrorizado por el estado de los vestuarios del equipo juvenil y del terreno de juego. El césped sintético, de 15 años de antigüedad, se ha deteriorado de forma tan drástica que ahora se considera un peligro para los niños que lo utilizan.

A través de las redes sociales, Cantona grabó los vestuarios inundados y las instalaciones destrozadas. También ha pedido directamente a los políticos locales que intervengan antes de que unas instalaciones en ruinas causen daños graves.