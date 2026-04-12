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Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Folarin Balogun y Ricardo Pepi marcan, mientras Christian Pulisic y el AC Milan tocan fondo

Analysis
AC Milán
Juventus
FEATURES
Serie A
USA

GOAL repasa lo más destacado de los estadounidenses que juegan en Europa, incluyendo otros dos goles importantes.

La lesión de Patrick Agyemang ha cambiado la lucha por el puesto de delantero en la selección masculina de Estados Unidos y podría abrir un lugar en la lista del Mundial. Pero los demás candidatos no se duermen: lo demuestran en el campo.

Ricardo Pepi y Folarin Balogun marcaron este fin de semana y lideran la actualidad de Americans Abroad. Ambos anotan con frecuencia y aspiran a ser titulares en verano. Esa ambición los empuja y complica a sus rivales.

Quien no marcó fue Christian Pulisic, cuya sequía goleadora se extiende mientras las dificultades del Milan culminaban en una nueva derrota.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    El gran objetivo de Pepi

    La Eredivisie ha terminado y el PSV es campeón. Para Ricardo Pepi, sin embargo, aún hay mucho en juego. Se acerca el Mundial y Pepi tiene grandes aspiraciones. ¿La mejor manera de alcanzarlas? Los goles.

    Este fin de semana marcó en la victoria sobre el Sparta de Róterdam, su undécimo gol en solo 1.086 minutos. Su ritmo goleador ha llamado la atención de clubes de la Premier League.

    En la selección de Estados Unidos, sin embargo, lucha por minutos: entró unos minutos en marzo, asistió a Patrick Agyemang tras presionar a Bélgica, pero no jugó contra Portugal. Parece segundo en la jerarquía.

    El problema para Pepi es que otro delantero, el que parece liderar la jerarquía, también marcó.

    • Anuncios
  • Folarin Balogun 2026Getty

    Balogun sigue en racha

    El gol de Folarin Balogun no fue tan decisivo como el de Pepi. Llegó en la derrota por 4-1 ante el París FC, resultado que complicó las aspiraciones del Mónaco. Cuando marcó, su equipo ya perdía 3-0, así que no cambió el partido.

    Aun así, el tanto ayuda a mantener su confianza por las nubes. Hoy por hoy quizá no haya jugador más seguro, tanto en la selección estadounidense como en Europa.

    Con el tanto de este fin de semana, suma seis partidos consecutivos marcando con el Mónaco. Llega en su mejor momento, y tanto club como selección confían en que mantenga la racha hasta el final de la temporada. Durante años se habló de su potencial; ahora, por fin, lo está cumpliendo.

  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright y Coventry, a un paso de la Premier League

    El fin de semana fue frustrante para Haji Wright y el Coventry City: empataron 0-0 con el Sheffield United, y Wright fue sustituido en la segunda parte. Aunque perdieron la oportunidad de asegurar el ascenso, están más cerca que nunca.

    Gracias a este punto y a los demás resultados de la Championship, el ascenso del Coventry está prácticamente asegurado: solo necesita un punto en los cuatro partidos que quedan para volver a la Premier League tras 25 años. Es cierto que fallaron en su primera oportunidad, pero han dado un paso más hacia el objetivo.

    Con cuatro jornadas por delante, el equipo sigue en la pelea por el título y todo indica que logrará el ascenso muy pronto.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    Otro mal día para Pulisic y el Milan

    La derrota por 3-0 ante el Udinese es el peor resultado posible para el AC Milan en plena lucha por la Liga de Campeones.

    Christian Pulisic fue el más destacado de los tres delanteros rossoneri, pero no bastó para cambiar el rumbo del encuentro, tema que promete debate en las últimas semanas de la temporada.

    Pulisic aún no ha marcado este año y su sequía ha afectado al equipo. En otoño luchaban por el título; ahora, tras varios tropiezos, son terceros, solo cinco puntos por encima del quinto, el Como, que tiene un partido menos. El equipo ha perdido tres de los últimos cuatro encuentros, y este ha sido el más doloroso. ¿Podrán revertir la situación? ¿Podrá hacerlo Pulisic? Las respuestas podrían definir su temporada.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Momentos que quizá te hayas perdido

    + Chris Richards y el Crystal Palace remontaron, pero cayeron 2-1 ante el Newcastle.

    + Malik Tillman, en racha negativa, entró en el descuento y no evitó la derrota del Leverkusen por 1-0 ante el Borussia Dortmund.

    + Tyler Adams aportó 20 minutos sólidos y ayudó al Bournemouth a ganar 2-1 al Arsenal, resultado que altera la lucha por el título.

    + Tim Weah completó los 90 minutos en la cómoda victoria 3-1 del Marsella ante el Metz.

    + Antonee Robinson sufrió durante una hora frente a Mohamed Salah antes de ser sustituido en la derrota del Fulham contra el Liverpool.

    + Gio Reyna no salió del banquillo en la derrota del Borussia Mönchengladbach por 1-0 ante el RB Leipzig; Joe Scally jugó los 90 minutos como lateral derecho.

    + El lateral izquierdo de la selección estadounidense John Tolkin sufrió una grave lesión de rodilla en la victoria por 2-1 del Holstein Kiel sobre el Fortuna Düsseldorf.

    + Daryl Dike jugó 85 minutos en el 0-0 del West Brom ante el Millwall.

    + Weston McKennie se perdió el partido de la Juve contra el Atalanta por sanción.