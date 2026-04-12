Estadounidenses en el extranjero: Folarin Balogun y Ricardo Pepi marcan, mientras Christian Pulisic y el AC Milan tocan fondo

La lesión de Patrick Agyemang ha cambiado la lucha por el puesto de delantero en la selección masculina de Estados Unidos y podría abrir un lugar en la lista del Mundial. Pero los demás candidatos no se duermen: lo demuestran en el campo.

Ricardo Pepi y Folarin Balogun marcaron este fin de semana y lideran la actualidad de Americans Abroad. Ambos anotan con frecuencia y aspiran a ser titulares en verano. Esa ambición los empuja y complica a sus rivales.

Quien no marcó fue Christian Pulisic, cuya sequía goleadora se extiende mientras las dificultades del Milan culminaban en una nueva derrota.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...