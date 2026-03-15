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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Folarin Balogun está imparable, mientras que Christian Pulisic y el AC Milan desperdician una gran oportunidad en la Serie A

GOAL repasa lo más destacado de los estadounidenses que juegan en Europa, incluido otro gol del delantero estrella.

La convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos para marzo se dará a conocer esta semana. Eso significa que el tiempo se acaba. Si los jugadores querían impresionar a Mauricio Pochettino y a su cuerpo técnico, este era el último fin de semana para hacerlo. Es casi seguro que la lista está a punto de cerrarse, pero esta era una última oportunidad para darle al entrenador algo en qué pensar.

El protagonista del fin de semana es alguien que lleva semanas demostrando su valía: Folarin Balogun. El delantero del Mónaco ha marcado un gol tras otro en las últimas semanas, y así siguió en su último partido. Volvió a ver puerta en otra victoria. Hay varios jugadores en racha en la convocatoria de la selección estadounidense, pero pocos pueden igualar el nivel de Balogun en estos momentos.

Otros jugadores clave también cuajaron grandes actuaciones. Joe Scally dio una gran asistencia para el Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris fue la estrella del partido en la victoria del Middlesbrough. Tim Weah tuvo momentos destacados con el Marsella, mientras que Chris Richards fue el pilar de la defensa en la victoria sin encajar goles del Crystal Palace.

Pronto, la atención se centrará en el parón internacional. Este fin de semana, sin embargo, se trataba de dejar huella a nivel de clubes, especialmente para aquellos que luchan por algo en los últimos meses de la temporada.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Balogun sigue adelante

    Hay quien está en racha, y luego está lo que Folarin Balogun ha estado haciendo durante el último mes. Con su gol contra el Brest este fin de semana, ya suma seis tantos en otros tantos partidos. Está alcanzando su mejor momento justo a tiempo, ahora que se acerca la concentración de marzo.

    Hay mucho que admirar en esta racha goleadora, que ha coincidido con victorias en cuatro de los últimos cinco partidos del Mónaco, incluida una victoria sobre el PSG. Lo más destacable es que los goles se han repartido. Balogun solo se ha quedado sin marcar una vez en esos seis partidos, lo que significa que está encontrando formas de dejar huella semana tras semana en lugar de depender de una gran actuación puntual. Si a esto le sumamos que Balogun no es el lanzador de penaltis del Mónaco, el panorama se aclara aún más: el delantero de la selección estadounidense crea peligro cada vez que pisa el campo.

    Podría ser suficiente para ganarse la mayor parte de los minutos durante la ventana internacional de marzo, lo que a su vez podría reforzar sus opciones de ser titular en el Mundial. La carrera está reñida, pero Balogun está marcando la diferencia al seguir marcando un gol tras otro.

    • Anuncios
  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Pulisic y el Milan desperdician una gran oportunidad

    Esta era la oportunidad del Milan para meterle realmente presión. Tras vencer al Inter el fin de semana pasado, los rossoneri vieron el sábado cómo su rival ciudadano dejaba escapar puntos ante el Nápoles. La diferencia de 10 puntos que había el fin de semana pasado podría haberse reducido rápidamente a cinco si el Milan hubiera cumplido con su cometido.

    Al final, todo quedó en un «si», ya que el Milan no pudo hacerlo realidad sobre el terreno de juego. Sufrió una derrota por 1-0 ante la Lazio, un resultado que lo deja a ocho puntos del líder de la liga y en busca de respuestas. La lucha por el Scudetto parece ahora más lejana de lo que parecía al comenzar la semana, un resultado desmoralizador para un equipo que había estado tan cerca de presionar a su eterno rival.

    Como de costumbre, Christian Pulisic fue titular con el Milan. Y, como de costumbre, fue peligroso. Creó tres ocasiones, realizó un disparo a puerta, otros dos fuera y dos bloqueados. Pulisic siguió presionando, pero nunca llegó a cuajar.

    Esa ha sido la tónica de esta temporada para la estrella de la selección estadounidense. El parón internacional de marzo puede llegar en el momento perfecto. Un cambio de aires podría ser justo lo que Pulisic necesita, aunque aún le queda un partido más antes del parón para poner fin a su sequía goleadora de tres meses y medio.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-LEEDSAFP

    Nada separa al Leeds de Aaronson y al Palace de Richards

    Para ser un partido que terminó 0-0, el enfrentamiento entre el Crystal Palace y el Leeds estuvo lleno de acción. Un penalti fallado, una tarjeta roja y un gol anulado hicieron que no faltara el dramatismo, aunque sí faltaran los goles.

    Tanto el Palace como el Leeds contaban con un jugador estadounidense en sus filas. Por parte del Palace, Chris Richards pasó gran parte de la primera parte lanzando el balón al área del Leeds desde la banda. El defensa central estadounidense acabó cuajando una gran actuación, ayudando al Palace a mantener la portería a cero y creando además algunas ocasiones en el otro extremo del campo.

    Brenden Aaronson y el Leeds, por su parte, se irán a casa decepcionados. Dominic Calvert-Lewin falló una ocasión de oro desde el punto de penalti y, momentos después, el Leeds se quedó con uno menos tras una tarjeta roja en el tiempo de descuento de la primera parte. Aaronson tuvo que abandonar el terreno de juego como consecuencia de ello, saliendo en el descanso mientras el Leeds intentaba aguantar el resultado.

    Al final lo consiguieron, dejando el gran duelo del domingo entre jugadores de la selección estadounidense en empate al pitido final.

  • Joe Scally of Borussia Mönchengladbach controls the ballGetty Images

    Scally deja huella con una asistencia

    Todo el mundo conoce la reputación defensiva de Joe Scally. Sin embargo, es su faceta ofensiva la que suele ser objeto de debate. El sábado quedó demostrado que puede aportar mucho en ataque, y de qué manera.

    Partiendo desde su habitual posición de lateral, Scally asistió en el segundo gol del Borussia Mönchengladbach, sentenciando de hecho el partido en la victoria por 2-0 sobre el St. Pauli. En la jugada, Scally se desmarcó hacia el espacio, corrió hacia el balón y se deshizo de un defensa que se le echaba encima. A continuación, con poco espacio y acorralado contra la línea de fondo, deslizó un pase hacia Franck Honorat para que este rematara de primera. Honorat marcó el gol, pero no habría sido posible sin Scally.

    El estadounidense, por supuesto, hizo mucho más que eso. También realizó dos entradas y despejó dos balones, lo que ayudó a mantener la portería a cero. Fue una actuación muy completa por parte de Scally, a quien le vendrían bien unas cuantas más como esta de cara al verano.

  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Momentos que quizá te hayas perdido

    + Weston McKennie fue titular como lateral derecho en la victoria por 1-0 de la Juventus sobre el Udinese

    + Aidan Morris cuajó una actuación digna del mejor jugador del partido en el centro del campo y llevó al Middlesbrough a empatar 1-1 con el Bristol City

    + Tanner Tessman fue titular y jugó como central en el empate sin goles del Lyon ante el Le Havre

    + Mark McKenzie y el Toulouse se llevaron una emocionante victoria por 4-3 sobre el Metz gracias a un gol en el minuto 99

    + Malik Tillman jugó los 90 minutos como uno de los dos centrocampistas ofensivos del Bayer Leverkusen en el empate 1-1 ante un Bayern de Múnich con nueve jugadores

    + Alex Freeman salió desde el banquillo en los últimos minutos del empate 1-1 del Villarreal ante el Alavés

    + Benja Cremaschi tuvo que abandonar el terreno de juego a los 11 minutos de la derrota por 4-1 del Parma ante el Torino tras sufrir una rotura de menisco

    + Tim Weah causó una buena impresión por la banda derecha y ayudó al Marsella a lograr una ajustada victoria por 1-0 sobre el Auxerre

    + Charlie Kelman marcó un penalti en el minuto 93 para dar al Charlton United un empate 1-1 ante el Oxford United

    + Gianluca Busio llevó la batuta desde el centro del campo, pero el Venezia no logró romper el empate a cero ante la Sampdoria

    + Ricardo Pepi fue titular en la delantera en la derrota por 3-2 del PSV ante el NEC Nijmegen, en un partido excepcional en el que el delantero se quedó sin marcar

    + Haji Wright tampoco vio puerta en la derrota por 2-1 del Coventry ante el Southampton

    + Yunus Musah no participó en el empate 1-1 del Atalanta ante el Inter

    + Damion Downs jugó 67 minutos en el empate 1-1 del Hamburgo ante su antiguo club, el FC Colonia

    + Antonee Robinson jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en el empate 0-0 del Fulham ante el Nottingham Forest

    + Daryl Dike y George Campbell jugaron en la goleada por 3-0 del West Brom al Hull City, que se quedó con 10 jugadores

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