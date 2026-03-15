La convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos para marzo se dará a conocer esta semana. Eso significa que el tiempo se acaba. Si los jugadores querían impresionar a Mauricio Pochettino y a su cuerpo técnico, este era el último fin de semana para hacerlo. Es casi seguro que la lista está a punto de cerrarse, pero esta era una última oportunidad para darle al entrenador algo en qué pensar.

El protagonista del fin de semana es alguien que lleva semanas demostrando su valía: Folarin Balogun. El delantero del Mónaco ha marcado un gol tras otro en las últimas semanas, y así siguió en su último partido. Volvió a ver puerta en otra victoria. Hay varios jugadores en racha en la convocatoria de la selección estadounidense, pero pocos pueden igualar el nivel de Balogun en estos momentos.

Otros jugadores clave también cuajaron grandes actuaciones. Joe Scally dio una gran asistencia para el Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris fue la estrella del partido en la victoria del Middlesbrough. Tim Weah tuvo momentos destacados con el Marsella, mientras que Chris Richards fue el pilar de la defensa en la victoria sin encajar goles del Crystal Palace.

Pronto, la atención se centrará en el parón internacional. Este fin de semana, sin embargo, se trataba de dejar huella a nivel de clubes, especialmente para aquellos que luchan por algo en los últimos meses de la temporada.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...