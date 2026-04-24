Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic y Weston McKennie se enfrentan en la Serie A, mientras que Folarin Balogun se mide a Mark McKenzie

Este fin de semana, el fútbol italiano centra la atención en el duelo entre el AC Milan y la Juventus, clave para la lucha por la Liga de Campeones. Dos clubes históricos se verán las caras, y lo harán con dos estadounidenses que pueden ser decisivos.

Christian Pulisic y Weston McKennie protagonizarán uno de los dos duelos estelares de la selección masculina de Estados Unidos. En Francia, Mark McKenzie intentará frenar a un inspirado Folarin Balogun, en un encuentro clave para el Mónaco.

En Inglaterra, Brenden Aaronson y Leeds buscan un lugar en la final de la FA Cup, mientras que Chris Richards y Crystal Palace desafían al campeón de la Premier.

GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.