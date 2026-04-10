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Pulisic McKennie Aaronson AAGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic busca acabar con su sequía goleadora, mientras las estrellas de la selección estadounidense afrontan duros retos contra el Arsenal y el Manchester United

Analysis
USA
FEATURES
AC Milán vs Udinese
AC Milán
Serie A
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus
Manchester United vs Leeds
Leeds
Premier League
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson

GOAL repasa las noticias más destacadas sobre los estadounidenses que juegan en el extranjero, incluyendo los grandes partidos de la Serie A y la Premier League


No ha sido una buena semana para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Con el Mundial cerca, una lesión inesperada ha acabado con el sueño de Patrick Agyemang y recuerda que todo puede cambiar en un instante.

Sin embargo, el espectáculo continúa, sobre todo para los estadounidenses en Europa. Aunque el Mundial se acerca, aún quedan disputas importantes por resolver antes de que termine la temporada. Varios de los mejores jugadores estadounidenses pueden influir en esos desenlaces este fin de semana, con partidos clave en las cinco principales ligas europeas.

Por ello, GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pruebas de la Premier League

    Si eres estadounidense y juegas en la Premier League este fin de semana, buena suerte: te enfrentas a los grandes.

    Tyler Adams regresa con el Bournemouth y el sábado recibe al líder, el Arsenal. Los Gunners buscan ganar para mantener a raya al Manchester City.

    Antonee Robinson y el Fulham reciben al Liverpool, ávido de triunfo. Chris Richards y el Crystal Palace visitan al Newcastle, que aún aspira a remontar. Brenden Aaronson podría jugar con el Leeds el lunes ante el Manchester United en Old Trafford.

    No hay partidos fáciles en la Premier, ¿verdad?

    • Anuncios
  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    La próxima oportunidad de Pulisic

    Otra semana, otra oportunidad para Christian Pulisic, que sigue sin marcar.

    El próximo partido del Milan es en casa contra el Udinese y necesita ganar: tras dos derrotas en tres jornadas, el club retrocede en la tabla y se acerca a una lucha real por la Liga de Campeones. Si vuelven a perder puntos este fin de semana, la alarma será evidente.

    La estrella estadounidense aún no ha marcado este año, lo que alimenta las críticas en redes y preocupa a los aficionados de la selección de Estados Unidos, con el Mundial en el horizonte. Pero cada semana es una nueva oportunidad para callar dudas; tal vez solo necesite un poco de suerte para volver a marcar.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    ¿Más de McKennie?

    Las dificultades de Pulisic se han comentado mucho, pero también los éxitos de Weston McKennie. ¿Seguirán llegando?

    El Atalanta, que marcha séptimo con 53 puntos, espera lo contrario, pues la Juventus, quinta con 57, necesita ganar para afianzar su puesto europeo. McKennie, autor del gol inicial ante el Génova, será clave para los turineses.

    Además, en Atalanta destaca la presencia de Yunus Musah, quien se quedó fuera de la concentración de marzo de la selección de Estados Unidos, pero aún aspira a estar en el Mundial. ¿Podrá medirse a McKennie, otro de los tres centrocampistas de la MMA, y mostrar su talento? Con o sin Musah, los aficionados estadounidenses no pueden perderse este duelo, sobre todo por el gran momento de McKennie.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    ¿Se ayudan los estadounidenses entre sí en la Ligue 1?

    La lucha por los puestos de la Liga de Campeones en la Ligue 1 está muy igualada. Por detrás del PSG y el Lens, seis equipos están en un margen de siete puntos, y cinco de ellos a menos de tres. Tres de esos cinco equipos cuentan con jugadores estadounidenses. ¿Podría otro futbolista de EE. UU. cambiar la situación?

    Este domingo Mark McKenzie y el Toulouse visitan al Lille, uno de los pocos de ese grupo sin representación estadounidense. Actualmente el Lille es tercero con 50 puntos. El Marsella de Tim Weah y el Mónaco de Folarin Balogun tienen 49, mientras que Tanner Tessmann y el Lyon suman 48. A pesar de algunos tropiezos recientes, McKenzie y el Toulouse han mostrado solidez defensiva. ¿Podrán hacerles un favor a los demás quitándole puntos al Lille?

    Los demás deberán hacer su trabajo. Tessmann tendrá la ventaja de conocer el resultado, pues Lyon juega después. Sea como sea, se prevé un gran fin de semana en el que varias estrellas de la selección estadounidense podrán destacar.