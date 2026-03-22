Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic suma su primera participación en un gol de 2026 con el AC Milan, mientras que Malik Tillman, del Leverkusen, rompe su sequía goleadora antes de la concentración de la selección estadounidense

Las celebraciones de los goles suelen servir para transmitir mensajes, y la del Milan del sábado hizo precisamente eso. En los últimos días se ha hablado mucho sobre la situación del equipo y sobre la relación entre Christian Pulisic y Rafael Leao. La celebración, por tanto, fue un pequeño gesto, pero muy elocuente.

Leao no estuvo presente el sábado, pero Pulisic sí, y dio una asistencia en la victoria por 3-2 sobre el Torino. Tras uno de los goles, el equipo del Milan se reunió. La mitad hizo la celebración característica de Pulisic, mientras que la otra mitad hizo la de Leao. Fue una declaración de unidad, no solo por parte de los jugadores protagonistas de los titulares, sino de todo el equipo. Ese tipo de declaración significa algo, y era fácil verlo en el rostro de Pulisic.









Pulisic no fue el único jugador con motivos para sonreír. Malik Tillman marcó un gol, y a pesar de que se produjo en un decepcionante empate, sin duda servirá para generar impulso. Ese gol significó que los que posiblemente sean los dos mejores centrocampistas ofensivos de la selección masculina de Estados Unidos tuvieron importantes contribuciones goleadoras a pocos días de la concentración de la USMNT. También existe una posibilidad muy real de que el dúo Pulisic-Tillman sea titular en estos partidos. Si eso ocurre, ambos tendrán motivos para estar más seguros de sí mismos de lo que estaban antes de este fin de semana, lo que supone un pequeño pero agradable impulso para el equipo de Mauricio Pochettino.

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