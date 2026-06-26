Estados Unidos ofrece a Pochettino una renovación de cuatro años. El seleccionador había sido candidato al banquillo del Milan antes que Amorim

Según The Athletic, la Federación de Fútbol de Estados Unidos ofreció al seleccionador argentino renovar hasta el Mundial 2030, antes incluso del torneo actual. La propuesta cobra fuerza tras el buen rendimiento del equipo de Pulisic. El equipo de Pulisic ya está matemáticamente en octavos tras ganar los dos primeros partidos del grupo; pese a perder en el último suspiro contra Turquía, terminó primero y se medirá a Bosnia en el debut eliminatorio.