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USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Estados Unidos ofrece a Pochettino una renovación de cuatro años. El seleccionador había sido candidato al banquillo del Milan antes que Amorim

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M. Pochettino

El entrenador argentino fue propuesto por Zlatan Ibrahimovic tras la destitución de Allegri.

El Milan barajó su candidatura para suceder a Massimiliano Allegri, junto con Oliver Glasner, Matthias Jaissle y Andoni Iraola. Su candidatura, respaldada por el asesor Zlatan Ibrahimović y el director deportivo Ramón Planes, no prosperó y el cargo recayó en Rubén Amorim, pero ahora Pochettino tiene buenas opciones de seguir al frente de la selección estadounidense.


  • LA OFERTA

    Según The Athletic, la Federación de Fútbol de Estados Unidos ofreció al seleccionador argentino renovar hasta el Mundial 2030, antes incluso del torneo actual. La propuesta cobra fuerza tras el buen rendimiento del equipo de Pulisic. El equipo de Pulisic ya está matemáticamente en octavos tras ganar los dos primeros partidos del grupo; pese a perder en el último suspiro contra Turquía, terminó primero y se medirá a Bosnia en el debut eliminatorio.

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  • RESPUESTA TRAS EL MUNDIAL

    Como entrenador, Mauricio Pochettino dirigió al Espanyol (2009-2013), luego al Southampton y al Tottenham en Inglaterra. Antes de asumir su primer cargo como seleccionador nacional, dirigió al París Saint-Germain en la temporada 2021/2022 y al Chelsea en la 2023/2024. Según The Athletic, Pochettino responderá tras el Mundial.

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