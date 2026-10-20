Estados Unidos comenzó el lunes su participación en el Mundial de forma espectacular, con una victoria récord por 17-0 sobre Samoa. El resultado superó el anterior récord de mayor diferencia de goles en un Mundial de fútbol once: el 16-0 de Marruecos ante Nueva Caledonia en el torneo masculino sub-17.

Diez futbolistas diferentes marcaron para Estados Unidos. El equipo dominó por completo el partido de principio a fin, realizó 58 disparos y llegó al descanso con una ventaja de 9-0.