La Roma llamó poderosamente la atención tras arrancar la temporada con dos victorias consecutivas por 4-0, convirtiéndose en uno de los únicos tres equipos en la historia de la Serie A que han marcado al menos 8 goles sin encajar ninguno en las dos primeras jornadas.
Lo más llamativo es que el último equipo que llegó a 9 goles o más sin encajar ninguno en sus tres primeros partidos fue la Juventus en la temporada 1983-1984, lo que coloca a la Roma ante una oportunidad histórica si mantiene su inicio perfecto.
Pero el Atalanta representa una prueba difícil, y una particular piedra en el zapato, después de haber evitado la derrota ante la Roma en sus últimos 8 enfrentamientos ligueros, con 6 victorias y dos empates, la racha más larga en la historia de este duelo.
Además, la Roma solo ha ganado una vez en sus últimos 12 partidos como local ante el Atalanta, frente a 6 empates y 5 derrotas.
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Por otro lado, el Atalanta puede lograr la victoria en sus tres primeros partidos de la temporada por primera vez desde la campaña 2020-2021. También destaca Donyell Malen con una cifra llamativa, después de haber marcado 19 goles en sus primeros 20 partidos en la Serie A, y solo le superan históricamente en este inicio Gunnar Nordahl y José Altafini, quienes llegaron a los 20 goles en sus primeros 20 partidos.
En cuanto a Lazar Samardzic, ha marcado en cada una de sus últimas seis temporadas en la Serie A, y si da una asistencia ante la Roma, se convertirá en el jugador más joven desde la temporada 2004-2005 en combinar gol y asistencia en 6 temporadas diferentes.
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