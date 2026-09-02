El Inter tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia de sus enfrentamientos con el Nápoles, después de haber marcado en los últimos 16 partidos consecutivos entre ambos equipos en la Serie A.

Según los datos de la red Opta, «ningún equipo ha marcado nunca en 17 enfrentamientos consecutivos ante el Nápoles», lo que significa que un solo gol del Inter le otorgaría en solitario esta cifra histórica.

El Inter busca además lograr la victoria en sus primeros 3 partidos de la temporada por primera vez desde la temporada 2023-2024, después de haberse llevado el pleno de puntos en las dos primeras jornadas.

Hakan Çalhanoğlu destaca entre los datos individuales más relevantes, después de haber marcado en los dos primeros partidos, y puede convertirse en el primer centrocampista de la historia del Inter en marcar en los primeros 3 partidos de una misma temporada.

El Nápoles, por su parte, llega a la cima con una racha de 5 partidos consecutivos sin derrota ante el Inter, con un balance de una victoria y 4 empates, mientras que no había alcanzado 6 partidos consecutivos sin perder ante él desde una racha que se extendió entre 2013 y 2015.

El Inter cuenta con una ventaja histórica en el número de victorias sobre el Nápoles, después de haber logrado 70 triunfos por 48 derrotas y 42 empates, además de haber marcado 229 goles en los enfrentamientos, y solo lo supera la Juventus.