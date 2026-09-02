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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

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Estadísticas del Calcio: la solidez del Nápoles desafía al Inter y una maldición persigue al derbi entre Juventus y Milan

Inter Milán vs SSC Nápoles
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El logro de Osimhen, bajo amenaza

Los grandes clubes de la Serie A afrontan la disputa de la tercera jornada en medio de la expectación por reforzar una serie de cifras llamativas, lo que podría poner a algunos equipos ante la oportunidad de hacer historia.

Las miradas se dirigen especialmente a tres duelos cumbre que enfrentan al Inter con el Nápoles, a la Roma con el Atalanta, y a la Juventus con el Milan, después de que los tres enfrentamientos hayan acumulado una serie de cifras que hacen de esta jornada algo diferente en lo estadístico.

  • Una oportunidad valiosa: el Inter busca una cifra sin precedentes

    El Inter tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia de sus enfrentamientos con el Nápoles, después de haber marcado en los últimos 16 partidos consecutivos entre ambos equipos en la Serie A.

    Según los datos de la red Opta, «ningún equipo ha marcado nunca en 17 enfrentamientos consecutivos ante el Nápoles», lo que significa que un solo gol del Inter le otorgaría en solitario esta cifra histórica.

    El Inter busca además lograr la victoria en sus primeros 3 partidos de la temporada por primera vez desde la temporada 2023-2024, después de haberse llevado el pleno de puntos en las dos primeras jornadas.

    Hakan Çalhanoğlu destaca entre los datos individuales más relevantes, después de haber marcado en los dos primeros partidos, y puede convertirse en el primer centrocampista de la historia del Inter en marcar en los primeros 3 partidos de una misma temporada.

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    El Nápoles, por su parte, llega a la cima con una racha de 5 partidos consecutivos sin derrota ante el Inter, con un balance de una victoria y 4 empates, mientras que no había alcanzado 6 partidos consecutivos sin perder ante él desde una racha que se extendió entre 2013 y 2015.

    El Inter cuenta con una ventaja histórica en el número de victorias sobre el Nápoles, después de haber logrado 70 triunfos por 48 derrotas y 42 empates, además de haber marcado 229 goles en los enfrentamientos, y solo lo supera la Juventus.

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  • Oportunidad histórica para la Roma: el Atalanta tiene su propio maleficio

    La Roma llamó poderosamente la atención tras arrancar la temporada con dos victorias consecutivas por 4-0, convirtiéndose en uno de los únicos tres equipos en la historia de la Serie A que han marcado al menos 8 goles sin encajar ninguno en las dos primeras jornadas.

    Lo más llamativo es que el último equipo que llegó a 9 goles o más sin encajar ninguno en sus tres primeros partidos fue la Juventus en la temporada 1983-1984, lo que coloca a la Roma ante una oportunidad histórica si mantiene su inicio perfecto.

    Pero el Atalanta representa una prueba difícil, y una particular piedra en el zapato, después de haber evitado la derrota ante la Roma en sus últimos 8 enfrentamientos ligueros, con 6 victorias y dos empates, la racha más larga en la historia de este duelo.

    Además, la Roma solo ha ganado una vez en sus últimos 12 partidos como local ante el Atalanta, frente a 6 empates y 5 derrotas.

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    Por otro lado, el Atalanta puede lograr la victoria en sus tres primeros partidos de la temporada por primera vez desde la campaña 2020-2021. También destaca Donyell Malen con una cifra llamativa, después de haber marcado 19 goles en sus primeros 20 partidos en la Serie A, y solo le superan históricamente en este inicio Gunnar Nordahl y José Altafini, quienes llegaron a los 20 goles en sus primeros 20 partidos.

    En cuanto a Lazar Samardzic, ha marcado en cada una de sus últimas seis temporadas en la Serie A, y si da una asistencia ante la Roma, se convertirá en el jugador más joven desde la temporada 2004-2005 en combinar gol y asistencia en 6 temporadas diferentes.

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  • El fantasma del tercer empate sin goles

    El duelo entre Juventus y Milan luce distinto al resto de las cumbres de la jornada, después de que 4 de los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos terminaran con empate 0-0, incluidos los dos últimos partidos. Nunca antes esta cumbre había acabado con tres empates sin goles consecutivos, y los enfrentamientos entre ellos tampoco habían registrado una racha de empates más larga desde los 4 empates consecutivos entre 1973 y 1974.

    La Juventus también cuenta con una notable racha defensiva, después de mantener su portería a cero en los últimos 6 partidos consecutivos ante el Milan, la racha más larga del Milan sin marcar frente a un mismo rival según los registros históricos de la competición.

    La Juventus, que ganó sus dos primeros partidos 1-0 y 2-0, puede mantener su portería a cero en los primeros 3 partidos de la temporada por segunda vez únicamente en las últimas 10 temporadas.

    Por su parte, el Milan tiene la oportunidad de lograr su tercera victoria consecutiva en el inicio de la temporada por cuarta vez en las últimas 7 temporadas.

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    Nico González llega con un dato positivo frente al Milan, tras haber participado en 3 goles en sus últimos 4 partidos como local ante el conjunto rossonero, con un gol y dos asistencias.

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  • Inicio histórico de la Lazio: Dovbyk persigue a Osimhen

    La Lazio ha conseguido la victoria en sus dos primeros partidos de la temporada por solo dos goles, sin encajar ninguno, en un inicio que es el primero de su tipo en la historia del club de esta manera.

    El equipo busca ganar sus primeros 3 partidos de la temporada por tercera vez únicamente, después de haberlo logrado en las temporadas 1974-1975 y 2012-2013.

    Se enfrenta al Udinese, que no ha perdido ante la Lazio en 8 de sus últimos 10 enfrentamientos, pero la Lazio posee un registro más sólido en el campo del Udinese, ya que no ha perdido en 12 de sus últimas 13 visitas, con 8 victorias y 4 empates.

    Y en el partido entre Genoa y Como, Tsous Douvikas, jugador del Como, tendrá la oportunidad de igualar el registro de Victor Osimhen, exestrella del Napoli y actualmente del Galatasaray, después de haber marcado en 5 partidos consecutivos como visitante en la Serie A, y necesita marcar en el sexto para igualar la racha de Osimhen en 2023.

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