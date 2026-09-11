La estrella marfileña Yan Diomandé vive al margen de los partidos del Real Madrid; siempre en la lista de convocados y siempre participando, pero hasta ahora no ha comenzado ningún encuentro como titular.

El diario Sport señaló, en un informe, que Diomandé ha disputado 5 partidos con un total de apenas 94 minutos, cifras que convierten al fichaje más caro en la historia del conjunto blanco en una excepción entre los 10 mayores fichajes en la historia del fútbol mundial.

El Real Madrid pagó al Leipzig 125 millones de euros, con el acuerdo de otros 15 millones de euros en concepto de incentivos y variables.

Con el valor fijo del fichaje, Diomandé ocupa el octavo puesto en la lista de los fichajes más caros de la historia, empatado con Bradley Barcola, y en caso de cumplirse todos los objetivos acordados, el valor de la operación alcanzaría los 140 millones de euros, una cifra que lo situaría, al compararla con los precios garantizados del resto de fichajes, en el quinto puesto, por detrás de Alexander Isak.

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