NurPhoto
Traducido por
«¡Estábamos sufriendo!» - Federico Valverde desvela la instrucción de José Mourinho en el descanso que inspiró la contundente victoria del Real Madrid sobre la Real Sociedad
Mbappé guía al Real Madrid hacia la victoria
El Real Madrid logró una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad en el Bernabéu el miércoles. El conjunto local se adelantó inicialmente en este partido reprogramado de la jornada inaugural, pero perdió su ventaja antes del descanso cuando los visitantes encontraron el empate.
Tras una intervención crucial al descanso del técnico Mourinho, el Real Madrid salió con una intensidad renovada. Mbappe lideró la demolición en la segunda parte, firmando un brillante hat-trick para sellar la primera victoria en casa de la campaña.
El triunfo representa la segunda victoria liguera consecutiva del Real Madrid. Llega después de un dramático triunfo por 2-1 a domicilio ante el Espanyol el pasado sábado, lo que garantiza que los hombres de Mourinho mantengan un inicio muy positivo de la temporada doméstica.
- Getty Images Sport
Valverde analiza en detalle el cambio táctico
A pesar de elogiar la energía inicial de su equipo, Valverde admitió que la complacencia se coló tras su primer gol. El centrocampista señaló que perder la paciencia permitió a sus rivales encontrar una vía clara para volver al partido.
"Vi a un equipo muy centrado y trabajando con un gran entusiasmo", dijo Valverde en sus entrevistas posteriores al partido. "Trabajamos muy bien, pero nos faltó algo de paciencia después de marcar el primer gol, lo que les permitió empatar".
El uruguayo reveló que la charla de Mourinho en el descanso cambió por completo la dinámica del partido. El técnico exigió una línea defensiva más adelantada y una presión mucho más agresiva para desactivar al equipo visitante.
"Hablamos de presionar porque nos estaba costando recuperar el balón en su campo", añadió Valverde. "En ciertos momentos, estábamos jugando con un jugador menos. Ajustamos eso y nos sentimos más cómodos. Nuestra conversación con el entrenador en el descanso nos ayudó mucho, por eso la segunda parte fue excelente".
Maximizar el brillante poder ofensivo de Mbappe
Los ajustes tácticos de Mourinho proporcionaron la plataforma perfecta para que Mbappe dominara los últimos 45 minutos. Los cambios hicieron que el Real Madrid mandara en la posesión más arriba sobre el terreno de juego, alimentando a su delantero estrella en zonas peligrosas con un efecto devastador.
Valverde no tardó en destacar la enorme contribución del internacional francés e instó a sus compañeros a seguir explotando continuamente su letal definición.
«Es increíble, inverosímil», continuó Valverde. «Tenemos que aprovecharle lo máximo posible y darle el balón para que pueda marcar goles y se sienta feliz. Lo que hizo hoy es algo que ha hecho muchas veces a lo largo del año».
- Getty Images Sport
Construyendo impulso desde el principio
Con dos victorias consecutivas ya aseguradas, el Real Madrid ha establecido una base formidable para su campaña liguera. Integrar la capacidad goleadora de Mbappe con la presión de alta intensidad de Mourinho será vital mientras busca construir sobre este impecable estado de forma en el ámbito doméstico y sortear los desafíos de la temporada que tiene por delante. El equipo de Mourinho tratará ahora de sumar tres triunfos seguidos cuando se enfrente el domingo al recién ascendido Malaga.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias