El Real Madrid logró una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad en el Bernabéu el miércoles. El conjunto local se adelantó inicialmente en este partido reprogramado de la jornada inaugural, pero perdió su ventaja antes del descanso cuando los visitantes encontraron el empate.

Tras una intervención crucial al descanso del técnico Mourinho, el Real Madrid salió con una intensidad renovada. Mbappe lideró la demolición en la segunda parte, firmando un brillante hat-trick para sellar la primera victoria en casa de la campaña.

El triunfo representa la segunda victoria liguera consecutiva del Real Madrid. Llega después de un dramático triunfo por 2-1 a domicilio ante el Espanyol el pasado sábado, lo que garantiza que los hombres de Mourinho mantengan un inicio muy positivo de la temporada doméstica.



