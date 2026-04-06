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«¡Estábamos contentos!»: La estrella del Sporting CP insiste en que la plantilla no se sintió traicionada por el fichaje de Viktor Gyökeres por el Arsenal, mientras el delantero sueco se prepara para el reencuentro en la Liga de Campeones
No hay resentimiento por el traspaso al Arsenal
En declaraciones a Sport TV antes del partido europeo, Araujo desmintió cualquier indicio de resentimiento tras su fichaje este verano. La atención en torno a los próximos cuartos de final se ha centrado, inevitablemente, en el hecho de que el delantero se enfrente a su antiguo equipo. Cambió Lisboa por Londres, pero, según el extremo, en el vestuario del Sporting no guardan rencor por la marcha del delantero. El club ha pasado página y la atención sigue centrada firmemente en el terreno de juego, más que en cualquier rivalidad que pueda percibirse a raíz de traspasos pasados.
- AFP
Respuesta a las acusaciones de traición
Cuando se le preguntó si la plantilla se sentía abandonada o traicionada por el fichaje, Araujo dio una respuesta contundente sobre la postura del vestuario. «¿Traicionados por Gyokeres? No. El grupo y yo nos alegramos por él, se lo merecía», afirmó. «Hizo algo increíble por el Sporting. Personalmente, y creo que todo el grupo, nos alegramos de su marcha. Le deseo lo mejor».
Ese impacto increíble queda patente en sus estadísticas. Tras llegar procedente del Coventry por 24 millones de euros en 2023, el delantero anotó 97 goles y dio 28 asistencias en 102 partidos a lo largo de dos temporadas con el equipo portugués. Antes de marcharse al Arsenal en un traspaso de 66,9 millones de euros el pasado mes de julio, ayudó al club a ganar dos títulos de liga, una copa nacional y se proclamó máximo goleador en dos temporadas consecutivas.
Aprovechar la ventaja de jugar en casa y las lecciones aprendidas
El Sporting acoge el partido de ida, y Araujo sabe que es fundamental ofrecer un buen rendimiento antes del partido de vuelta. El equipo busca aprovechar su ventaja como local frente a los Gunners de Arteta. «El objetivo es conseguir un muy buen resultado en casa, porque sabemos que allí será difícil», explicó Araujo. «Aquí contamos con nuestra afición y creo que será una eliminatoria preciosa».
Reflexionando sobre la ronda anterior contra el Bodo/Glimt, en la que jugaron primero fuera de casa y sufrieron un resultado negativo, reconoció que este encuentro es diferente. «Estamos muy contentos de poder enfrentarnos al Arsenal, sabemos que tienen un gran equipo y para nosotros es una bonita prueba», concluyó.
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El impacto de Gyokeres en el Arsenal, que lucha por el título
Desde su llegada a Londres, Gyokeres se ha convertido en una figura clave para el Arsenal. El delantero ha disputado 43 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado 17 goles y ha dado dos asistencias. Sus 11 tantos en la liga han ayudado al club a consolidar una posición dominante en lo más alto de la Premier League.
El Arsenal tiene una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, aunque el City tiene un partido menos. A falta de siete jornadas para el líder y ocho para sus rivales, la recta final se presenta tensa. Tras su partido europeo contra el Sporting el martes, el Arsenal recibe al Bournemouth el 11 de abril, luego recibe al Sporting para el partido de vuelta el 15 de abril, antes de un crucial desplazamiento para enfrentarse al Manchester City el 19 de abril.