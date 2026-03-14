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«Estaba tan enfadado que perdí los nervios»: Victor Osimhen revela el tormento que supuso la pérdida de su padre en medio del caos del traspaso, mientras la estrella del Galatasaray vivía «el lado oscuro del fútbol»
El punto de inflexión en Francia
El delantero nigeriano Osimhen ha hablado abiertamente sobre los dolorosos momentos que rodearon la muerte de su padre, revelando cómo se desarrolló la tragedia durante una etapa difícil de su carrera. Osimhen explicó que la salud de su padre comenzó a deteriorarse unos años después de que él completara su fichaje por el Lille. A medida que se extendía la pandemia de COVID-19, su padre fue hospitalizado en Nigeria, mientras que el delantero se quedó bloqueado en Francia. El delantero nigeriano contó que intentó desesperadamente conseguir permiso para viajar y ver cómo estaba su padre, pidiendo ayuda tanto a su club como a sus representantes, mientras se enfrentaba a esa desgarradora situación desde la distancia.
El jugador de 27 años recordó el horrible momento en que se enteró del fallecimiento de su padre a través de FaceTime, tras habérsele negado la oportunidad de despedirse en persona. «Recuerdo que tiré el teléfono y me volví loco», reveló Osimhen. «Destrocé toda la casa. Rompí todo. Estaba fuera de mí. El ruido hizo que mis vecinos vinieran a ver cómo estaba, y yo adoro a mis vecinos. Eran como una familia para mí cuando estaba solo en Francia. Durante cinco o seis horas, se quedó conmigo, y probablemente me impidió hacer alguna tontería».
La frustración se vio agravada por el hecho de que sentía que se estaba dando prioridad al deporte por encima de su humanidad. «Me sentí tan culpable, porque todos sus hijos y nietos estaban allí con él. Solo una persona no estaba a su lado. Yo. Estaba tan enfadado. Perdí los nervios. Pensé: “Si esto es el fútbol, ¿qué sentido tiene? Solo quiero estar con mi familia”. Llamé a mi antiguo agente y le dije: “¿Puedo ir a enterrar a mi padre?”. Él me respondió: “Adelante. Pero vuelve el viernes”. Pensé: “¿El viernes? Al diablo con el fútbol”.
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Encontrar una figura paterna en Spalletti
Osimhen admite que llegó al Nápoles en 2020 como un hombre destrozado, cargado de una ira y un dolor profundamente arraigados. Sin embargo, atribuye al exentrenador de los Partenopei, Luciano Spalletti, el mérito de haberle brindado el apoyo emocional que le faltaba durante sus últimos días en Francia. «Cuando llegué al Nápoles, me encontraron», afirmó. «Tengo que dar las gracias de verdad a la ciudad, a la afición y a mis compañeros de equipo por haberle dado un giro a mi vida. Recuerdo la primera reunión que tuve al llegar; le dije al entrenador, el señor Spalletti: “No estoy bien. Ahora mismo estoy muy enfadado. Muy triste. No tengo la cabeza en su sitio”».
El enfoque de Spalletti fue exactamente lo que el delantero necesitaba para canalizar su energía de nuevo hacia el campo. «Era como un padre para mí. Cuando no hacía algo bien, me echaba la bronca. Pero creía en mí desde lo más profundo de su alma, lo juro. Pensaba que podía ser el mejor del mundo. Si marcaba dos goles en un partido, venía a verme al vestuario y se enfrentaba a mí cara a cara. Cuando quería decirte algo, acercaba mucho la cabeza a la tuya y casi susurraba: “¡Cazzo! Hoy podrías haber marcado cuatro. Mañana te enseñaré el vídeo.”
Llevando al Nápoles a un Scudetto histórico
El vínculo entre ambos alcanzó su punto álgido en la temporada 2022-23, en la que el Nápoles puso fin a una espera de 33 años para conquistar el título de liga. Los goles de Osimhen fueron el detonante de una explosión de alegría en toda la ciudad, consolidando su legado en la historia del fútbol italiano. Recordó un momento emotivo con un aficionado: «Justo antes de ganar el Scudetto, había una multitud de aficionados fuera de nuestro campo de entrenamiento. Paré el coche para darles la mano y había un hombre allí con su hijo, que sostenía su teléfono. Era un vídeo de cuando Maradona estuvo allí en los años 80. El hombre no hablaba nada de inglés. Tenía lágrimas en los ojos».
El peso emocional de ese logro es algo que Osimhen lleva con orgullo, y destaca que el aficionado le dijo: «Te recordarán durante mil años. Cuando todos seamos polvo, te recordarán». Para un jugador que creció junto a un vertedero en Lagos, el logro fue algo más que un simple trofeo. «Ganar un título es una cosa. Pero ganar un Scudetto para el Nápoles por primera vez en 33 años es auténtica historia. Por eso juego al fútbol, por esta sensación», añadió.
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En el Galatasaray, la pasión se impone a la lógica
Tras una complicada salida del Nápoles, Osimhen sorprendió al mundo del fútbol al optar por una cesión al Galatasaray. A pesar de que algunas personas del sector le desaconsejaron el fichaje, el delantero sostiene que siguió su corazón hasta Estambul. «Cuando dejé el Nápoles, ¿sabes cuánta gente me dijo: “No vayas a Turquía. ¿Estás loco?” Un antiguo agente incluso me dijo: “No, no, no. No vayas allí. No es una decisión inteligente». Pero yo pienso con el corazón. Quería jugar en el Galatasaray».
Para Osimhen, la elección consistía en encontrar una afición que estuviera a la altura de su propia intensidad. «Quería ir a uno de los tres clubes más apasionados del mundo. Ese es el tipo de gente que realmente me entiende. Cuando hablé por teléfono con Okan Buruk, antes de firmar, me dijo: “Estoy aquí para decirte que yo, personalmente, como persona, como entrenador y como padre, te quiero en mi club”. Cuando aterrizó el vuelo, había 3000 aficionados del Gala esperándome en plena noche. Esa sensación vale más que el dinero».
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