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«¡Estaba pasando el rato con jugadores del Barcelona!». Real Madrid TV lanza un ataque extraordinario contra el árbitro tras una actuación «repugnante» en la derrota en el derbi ante el Atlético
La polémica por la tarjeta roja empaña el derbi de Madrid
El Real Madrid cayó por 2-1 ante su rival ciudadano, el Atlético, en un duelo caliente que ha desatado la indignación del canal oficial de televisión del club. El partido quedó marcado por un momento decisivo, cuando Dean Huijsen vio la tarjeta roja después de provocar un penalti por una falta sobre Giuliano Simeone.
Sin embargo, el enfado que emana del club se debe en gran parte a lo sucedido en la primera parte. La cadena insiste en que el Atlético debería haberse quedado sin Cristian Romero y Lee Kang-in mucho antes de la costosa intervención de Huijsen.
Estas injusticias percibidas se convirtieron en el foco de la cobertura posterior al partido en Real Madrid TV. El canal utilizó su plataforma para cuestionar abiertamente el nivel general del arbitraje dirigido al club esta temporada.
- Alterphotos
Un comentarista denuncia parcialidad y un comportamiento «matonesco»
Centrándose en las entradas no sancionadas de Romero y Lee, Real Madrid TV sugirió que el resultado estuvo fuertemente manipulado. «No sabemos qué habría pasado si al Atlético lo hubieran dejado con nueve jugadores. Estoy seguro de que muchos madridistas tienen ganas de levantarse e irse de esta competición», afirmaron, tal y como recoge Mundo Deportivo. «Dan ganas de levantarse e irse. Ahora han apretado un poco más las tuercas. Antes intentaban taparlo; ahora ya no».
El canal lanzó después un ataque personal contra el árbitro del partido, haciendo referencia a un encuentro reciente. «[Miguel Angel] Ortiz Arias estaba pasando el rato con jugadores del Barcelona hace unas semanas, y ahora esto», añadieron. «Es todo vomitivo. No les importa que toda esta mierda salpique a La Liga de [Javier] Tebas. Lo que ha pasado esta temporada ya ha llevado a todo el mundo al límite».
Al asegurar que existe un sesgo evidente contra el club, la cadena continuó: «Lo único que falta es una circular que permita a los rivales del Madrid saltar al campo armados con revólveres. Cuando Lee Kang-in entró a Fede, y él se levantó para protestar, el árbitro se dirigió a Valverde con una actitud chulesca y barriobajera».
Una supuesta agenda sistémica contra el club
Real Madrid TV cree firmemente que una agenda sistémica está impidiendo al equipo competir en igualdad de condiciones en España. El canal insistió repetidamente en la idea de que los árbitros les tratan de manera diferente a sus rivales nacionales.
«Hay un rasero diferente cuando se trata del Madrid. No le dejan competir. Pero estos son los planes de LaLiga y de la RFEF», afirmó el canal.
Concluyeron cuestionando la coherencia de la decisión del penalti que arruinó sus esperanzas en el derbi: «Viendo cómo ha ido el arbitraje, dudo que hubieran expulsado a un jugador del Atlético en la otra área, como hicieron con Huijsen. El debate futbolístico no tiene sentido».
- AFP
Dejando atrás la polémica arbitral
Las duras repercusiones de esta explosiva retransmisión hacen que el debate sobre el arbitraje siga dominando los titulares posteriores al partido. El intenso escrutinio sobre los árbitros en España no muestra señales de enfriarse tras un encuentro tan caliente.
Sobre el césped, el Real Madrid debe reagruparse rápidamente y apartar su atención del supuesto sesgo. Tendrá que reconstruir su línea defensiva sin el sancionado Huijsen mientras busca reaccionar tras esta dolorosa derrota.
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