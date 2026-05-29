«¡Estaba llorando!» - Cómo las leyendas del Manchester United Gary Neville y Roy Keane convirtieron a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador portugués de la historia, en un «robot» del fútbol

Dado que no hay indicios de que Ronaldo vaya a colgar las botas que han hecho historia en un futuro próximo, Djemba-Djemba habló sobre la longevidad de uno de los mejores futbolistas de la historia: «Creo que puede jugar hasta los 44 o 45 años; Cristiano tiene la energía para ello.

«Es increíble. No sé cómo lo hace, pero es un robot. Creo que Cristiano puede llegar a los 44, pero le costaría mantener ese ritmo con la selección y su equipo. Aun así, llegar a los 44 es posible para él».

Djemba-Djemba reconoce que, aunque le costará compatibilizar selecciones y club, no descarta que dispute su séptimo Mundial.

Con el Mundial rumbo a Portugal, España y Marruecos en 2030, quien conoce bien al jugador añade: «Si Cristiano llega a los 44 y el torneo está en Portugal, sería el broche perfecto para su carrera».

Estoy seguro de que en Portugal todos dirán sí a que el seleccionador lo convoque. Yo lo haría, solo para agradecerle todo lo que ha hecho por su país».