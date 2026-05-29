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«¡Estaba llorando!» - Cómo las leyendas del Manchester United Gary Neville y Roy Keane convirtieron a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador portugués de la historia, en un «robot» del fútbol
A sus 41 años, Ronaldo sigue batiendo récords y está en plena forma.
En 2003, el Manchester United fichó a un joven prometedor del Sporting. Pocas veces se previó que Ronaldo se convertiría en un fenómeno mundial.
A sus 41 años, CR7 sigue en forma con el Al-Nassr de Arabia Saudí, donde ha sumado otro título nacional a los conquistados con United, Real Madrid y Juventus, batiendo récords.
Ahora, de cara al Mundial 2026, busca llegar a los 1.000 goles oficiales en una carrera que ya le dio cinco Balones de Oro y varias Champions. Lo logró adaptándose rápido a los golpes y siempre mirando hacia la cima.
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Cómo Neville y Keane le dieron una paliza a Ronaldo en el Manchester United
Al recordar cómo empezó ese proceso, su excompañero en Old Trafford, Djemba-Djemba —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia NJ—, afirmó: «Me alegro mucho por él. Siempre quiere ser el primero, ganar el partido, ganar el entrenamiento.
«En los entrenamientos le entraban con todo: Gary Neville, Roy Keane... pero él lloraba, se recomponía y seguía corriendo. Se lo merecía».
¿Podría Ronaldo jugar su séptimo Mundial en 2030?
Dado que no hay indicios de que Ronaldo vaya a colgar las botas que han hecho historia en un futuro próximo, Djemba-Djemba habló sobre la longevidad de uno de los mejores futbolistas de la historia: «Creo que puede jugar hasta los 44 o 45 años; Cristiano tiene la energía para ello.
«Es increíble. No sé cómo lo hace, pero es un robot. Creo que Cristiano puede llegar a los 44, pero le costaría mantener ese ritmo con la selección y su equipo. Aun así, llegar a los 44 es posible para él».
Djemba-Djemba reconoce que, aunque le costará compatibilizar selecciones y club, no descarta que dispute su séptimo Mundial.
Con el Mundial rumbo a Portugal, España y Marruecos en 2030, quien conoce bien al jugador añade: «Si Cristiano llega a los 44 y el torneo está en Portugal, sería el broche perfecto para su carrera».
Estoy seguro de que en Portugal todos dirán sí a que el seleccionador lo convoque. Yo lo haría, solo para agradecerle todo lo que ha hecho por su país».
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Fecha de retirada: ¿Cuánto tiempo más seguirá jugando Ronaldo?
Ronaldo ya lleva 226 y 143 goles con Portugal, cifras que podrían aumentar en el próximo gran torneo en Estados Unidos.
Queda por ver cuánto fútbol le queda a CR7 tras intentar de nuevo la gloria mundialista, pero ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos, cuando Neville, Keane y compañía le daban una paliza en Carrington.