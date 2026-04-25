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«¡Estaba en muy mala forma!» - La marcha de Mohamed Salah no sorprende a una antigua estrella del Liverpool, ya que a los clubes europeos interesados se les ha comunicado que no pueden permitirse fichar al delantero egipcio
Se analiza el declive del rey egipcio
Aunque la marcha de Salah al finalizar su contrato actual ya es un hecho, su última temporada ha recibido duras críticas de exjugadores del club. A sus 33 años, ha marcado 12 goles y dado nueve asistencias, pero su aportación ha bajado respecto al nivel de élite que le llevó a intervenir en 57 goles la temporada pasada. Esta aparente pérdida de impacto ha desatado un debate sobre si el delantero sigue poseyendo la disciplina física y táctica necesaria para la nueva era en Anfield.
- AFP
Babbel emite un veredicto contundente
En declaraciones exclusivas a EPL Index, Babbel afirmó que la baja forma de Salah justificaba su sustitución más rápida en el once. El exinternacional alemán atribuyó las actuaciones irregulares del delantero a su evidente falta de satisfacción con el entrenador Arne Slot.
Al comentar su bajo rendimiento y su deseo de cambiar de aires, Babbel afirmó: «Creo que fue la decisión correcta. Ha sido una temporada dura para él y no es lo que conocemos de él. Siempre ha sido un jugador que marca la diferencia, pero esta temporada apenas lo vimos así.
No estoy seguro de que su relación con Arne Slot fuera buena, parece que no está contento con el entrenador. A veces me sorprendía que Slot lo mantuviera en el campo, porque jugaba muy mal. Todos podemos tener un mal partido, pero él no trabajaba para el equipo y esa es la mayor decepción. Yo lo habría sacado del once antes».
Su estatus de leyenda sigue intacto
A pesar de sus críticas a la actual temporada, Babbel admitió que el legado de Salah en el Liverpool permanece intachable. Ahora, en su último mes en Inglaterra, se habla más de su futuro económico: pocos clubes europeos pueden pagar su salario.
Al valorar su legado y su futuro, Babbel añadió: «Durante los últimos diez años ha sido una superestrella, pero esta temporada le ha resultado muy difícil. Es una leyenda y uno de los mejores que han vestido la camiseta del Liverpool. ¿Y ahora qué? Si quiere ganar mucho dinero, Arabia Saudí tiene sentido, pero no estoy seguro de que muchos equipos europeos puedan permitírselo».
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Una despedida definitiva de Anfield
A Salah le quedan cinco partidos con el Liverpool, con el que busca la mejor clasificación posible en la Premier League. Recientemente abrió el marcador en el 2-1 del derbi de Merseyside y querrá mantener ese ímpetu antes del mercado de verano. Aunque suenan rumores de Arabia Saudí e Italia, su prioridad es cerrar su etapa en el club con un gran éxito deportivo.