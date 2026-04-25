«¡Estaba en muy mala forma!» - La marcha de Mohamed Salah no sorprende a una antigua estrella del Liverpool, ya que a los clubes europeos interesados se les ha comunicado que no pueden permitirse fichar al delantero egipcio

En declaraciones exclusivas a EPL Index, Babbel afirmó que la baja forma de Salah justificaba su sustitución más rápida en el once. El exinternacional alemán atribuyó las actuaciones irregulares del delantero a su evidente falta de satisfacción con el entrenador Arne Slot.

Al comentar su bajo rendimiento y su deseo de cambiar de aires, Babbel afirmó: «Creo que fue la decisión correcta. Ha sido una temporada dura para él y no es lo que conocemos de él. Siempre ha sido un jugador que marca la diferencia, pero esta temporada apenas lo vimos así.

No estoy seguro de que su relación con Arne Slot fuera buena, parece que no está contento con el entrenador. A veces me sorprendía que Slot lo mantuviera en el campo, porque jugaba muy mal. Todos podemos tener un mal partido, pero él no trabajaba para el equipo y esa es la mayor decepción. Yo lo habría sacado del once antes».