El impacto emocional de su exclusión forzada fue tan grave que Fermin inicialmente se negó a seguir el torneo. En declaraciones a Tot Costa de Catalunya Radio desde la concentración de pretemporada del Barcelona en Inglaterra, confesó que ver jugar a España era sencillamente demasiado doloroso.

«Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en mi mejor momento, todo iba bien, y entonces llegó la lesión», admitió Fermin. «De estas situaciones se aprende, pero es cierto que he pasado un verano realmente duro. Lo he superado gracias a mi familia, a mi pareja y a mis amigos. Necesitaba ayuda. Ya la tenía antes, pero mi entrenador me ha ayudado mucho a superarlo.

«No vi los primeros partidos de la selección española en el Mundial. No podía. Quería estar allí, en el Mundial. Quiero dejar claro que me hizo muy feliz ver a mis compañeros ganar el Mundial. Hacia el final del Mundial, me encontré un poco mejor y decidí ir a ver la final en directo a Nueva York».







