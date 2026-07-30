Getty Images Sport
Traducido por
«¡Estaba en mi mejor momento!» - Fermín López se recupera del «peor verano» de su vida, ya que la estrella del Barcelona admite que «necesitó ayuda» para afrontar haberse perdido el éxito de España en el Mundial
Desconsuelo durante el Mundial
Fermín ha revelado el enorme peaje psicológico que supuso perderse el reciente triunfo de España en la Copa del Mundo. Una lesión en el peor momento posible descarriló por completo su verano, obligándole a ver desde la distancia cómo sus compatriotas alcanzaban la gloria internacional. El mediapunta de 23 años estaba en el mejor momento de su carrera antes de que el contratiempo físico le dejara fuera del torneo de forma repentina. Afrontar este golpe devastador requirió de una red de apoyo enorme, con el joven apoyándose en gran medida en su familia, sus amigos y su pareja para salir adelante.
- AFP
Desconectar del Mundial
El impacto emocional de su exclusión forzada fue tan grave que Fermin inicialmente se negó a seguir el torneo. En declaraciones a Tot Costa de Catalunya Radio desde la concentración de pretemporada del Barcelona en Inglaterra, confesó que ver jugar a España era sencillamente demasiado doloroso.
«Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en mi mejor momento, todo iba bien, y entonces llegó la lesión», admitió Fermin. «De estas situaciones se aprende, pero es cierto que he pasado un verano realmente duro. Lo he superado gracias a mi familia, a mi pareja y a mis amigos. Necesitaba ayuda. Ya la tenía antes, pero mi entrenador me ha ayudado mucho a superarlo.
«No vi los primeros partidos de la selección española en el Mundial. No podía. Quería estar allí, en el Mundial. Quiero dejar claro que me hizo muy feliz ver a mis compañeros ganar el Mundial. Hacia el final del Mundial, me encontré un poco mejor y decidí ir a ver la final en directo a Nueva York».
Camino hacia la recuperación con Flick
Después de soportar meses de una rehabilitación durísima, Fermin por fin empieza a ver la luz al final del túnel. El centrocampista trabaja actualmente muy de cerca con la plantilla de Hansi Flick en el Reino Unido, mientras se centra en recuperar el ritmo de competición de cara a la nueva campaña.
Sigue siendo increíblemente optimista sobre su actual estado físico y ya apunta a un regreso a la acción en el Trofeo Joan Gamper. La joven estrella insiste en que su dolorosa experiencia veraniega solo le ha dado más motivación para triunfar.
"Me encuentro mejor cada día. No tengo molestias, y eso es importante", explicó. "Si todo va bien, podría jugar unos minutos en el partido del Trofeo Gamper. La intención es volver de esta lesión con aún más motivación. Creo que estoy muy preparado. Ya he demostrado cómo puedo ayudar al Barça, y tengo que seguir haciendo lo mismo la próxima temporada".
Añadió sobre sus ambiciones para la nueva temporada: "El sueño de ganar la Champions League lo comparte todo el equipo. Hemos cerrado los dos últimos años. Esta temporada podría ser buena. Llevamos tres años jugando juntos y hemos vivido mucho. Siento que estamos preparados para ganar la Champions League. Ganar un tercer título de liga consecutivo es difícil. Será un año duro. Pero si estamos centrados en nuestro juego y unidos, podemos ganar un tercer título de liga".
- (C)Getty Images
Centrarse en la nueva temporada
Con su estado físico recuperándose y con la mentalidad renovada, Fermin está ahora plenamente centrado en alcanzar la grandeza con el Barcelona. El conjunto azulgrana aspira al dominio nacional y al éxito europeo de cara a la nueva temporada bajo la dirección de Flick.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias