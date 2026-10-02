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«Estaba aterrorizado»: la leyenda del Manchester United Sir Alex Ferguson se sincera sobre su «aterradora» batalla de salud tras una hemorragia cerebral y la pérdida de la voz durante la recuperación
Cirugía de urgencia y una recuperación desalentadora
En 2018, el mundo del fútbol quedó conmocionado cuando se conoció la noticia de que el venerado exentrenador había sido trasladado de urgencia al hospital. Ferguson necesitó una cirugía de emergencia inmediata para tratar una grave hemorragia cerebral. El procedimiento dejó al técnico, de 84 años, ante un durísimo proceso de rehabilitación, alterando de forma radical su vida diaria en las secuelas inmediatas.
A pesar de la gravedad de su estado, su determinación quedó patente. Menos de cuatro meses después de la operación, el escocés regresó con emoción a Old Trafford. Ocupó su lugar habitual en el palco para apoyar al club al que guio de forma memorable a 13 títulos de la máxima categoría y dos Champions League.
- AFP
«Había perdido la voz; no podía hablar»
En declaraciones a BBC Breakfast, Ferguson recordó el enorme miedo que se apoderó de él durante su emergencia médica. Admitió que la experiencia estuvo muy lejos de ser tranquilizadora y afirmó: "Estaba aterrorizado. Ojalá pudiera decir que estaba tranquilo. No lo estaba".
El exentrenador del United destacó una consecuencia especialmente angustiosa de la operación: la repentina incapacidad para comunicarse. Esto resultó especialmente traumático al interactuar con su familia. "Había perdido la voz; no podía hablar", explicó. "Fue un momento aterrador. Recuerdo que mis nietos vinieron a verme y yo había perdido la voz.
"Entonces trajeron a una terapeuta y empezó a hacer cosas como pedirme que escribiera nombres de pájaros, nombres de animales, nombres de ríos. Así fue como recuperé la voz".
Un pilar de fortaleza y un legado duradero
Durante los días más oscuros de su recuperación, Ferguson se apoyó enormemente en su esposa, Cathy, que fue una fuente de apoyo vital. Ella lo guio durante el periodo postoperatorio inmediato y estuvo a su lado en su emotivo regreso a la grada del Manchester United. Al recordar aquel momento tan especial, dijo: "Mi mujer estaba conmigo y estaba a punto de llorar. Cuando nos sentamos, dijo: 'eso es fantástico'".
La influencia de Ferguson en Old Trafford sigue siendo palpable más de una década después de su retirada en 2013. Más allá de su dominio en el ámbito nacional, su palmarés incluye cinco FA Cups y cuatro League Cups, además de una larga lista de honores internacionales. Sigue siendo una presencia habitual en el club, demostrando un vínculo inquebrantable con el equipo que transformó en una potencia global.
- AFP
Un nuevo libro revela detalles sobre su carrera
Los aficionados deseosos de comprender la mente del legendario estratega tienen una nueva vía para explorar su ilustre pasado. Ferguson está promocionando actualmente su libro, Games of My Life, publicado recientemente.
La publicación profundiza en 21 partidos clave que definieron tanto su etapa como jugador como su reinado en los banquillos. Promete nuevas perspectivas sobre su notable ascenso desde un origen obrero en Glasgow hasta la cima absoluta del fútbol inglés.
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