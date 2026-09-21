El remate de cabeza elevó la cuenta de Torres en la liga a cuatro goles en cinco apariciones, después de su hat-trick en la Champions League contra el Slovan Bratislava. Aunque Angel Gomes restableció rápidamente la igualdad para el Marsella, el remate a bocajarro de Marquinhos y la expulsión de Timothy Weah aseguraron que los tres puntos fueran para el vigente campeón.

Al reflexionar sobre su aportación decisiva y dedicar la victoria en el derbi, Torres dijo a PSG TV: «Estoy muy feliz. Solo quería ganar este partido para los aficionados, para nuestra afición, que no podía estar aquí. Esta victoria es para ellos. Solo recuerdo que Desire cogió el balón y yo hice el desmarque al espacio. Solo vi que el balón venía hacia mí y vi el balón entrar. Lo celebré con mis compañeros, y fue un momento realmente muy bueno».