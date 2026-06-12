Karamba Guirassy, hermano y asesor del jugador de 30 años, puso fin a las especulaciones sobre un posible fichaje ya cerrado por el Fenerbaçe de Estambul y declaró: «Para que quede claro: no hay acuerdo de ningún tipo. Serhou está valorando sus opciones para la próxima temporada. Las afirmaciones sobre un acuerdo verbal simplemente no son ciertas».
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«Está valorando sus opciones para la próxima temporada»: el representante del delantero del BVB Serhou Guirassy hace unas declaraciones impactantes
A pesar de la desmentida, en la Strobelallee no hay motivos para relajarse. Que el goleador evalúe sus opciones evidencia la delicada situación del Borussia.
Guirassy, fichado en verano de 2024 y de lejos el mejor goleador del BVB, atrae a la élite europea. Según la cadena de pago, además del Fenerbaçhe, le siguen Aston Villa, Tottenham y Atlético de Madrid.
La directiva del Dortmund conoce su valor y ya actúa para evitar su salida.
- AFP
La decisión de Guirassy podría tardar aún un tiempo
Según el informe, en recientes conversaciones, los responsables del BVB intentaron convencer al delantero de que se quedara más allá del final de la temporada y hacerle ver las perspectivas a largo plazo en el Signal Iduna Park. El problema para los amarillos y negros: todo apunta a que el jugador de 30 años no tomará una decisión definitiva sobre su futuro futbolístico hasta después del Mundial.
Sus números explican el interés: desde 2024 ha jugado 96 partidos con el equipo de Westfalia, marcando 60 goles y dando 15 asistencias.
¿Sustituirá Asllani a Guirassy en el BVB?
Si Guirassy acepta otras ofertas, el BVB ya busca alternativas. Según Sky, el favorito es Fisnik Asllani.
El joven delantero del TSG 1899 Hoffenheim es, a juicio de los responsables del club, el candidato más probable para asumir el legado en la delantera si el tira y afloja por Guirassy concluye sin éxito para el BVB este verano. Según informes recientes, el club ha reanudado las conversaciones con Asllani.
Mientras tanto, medios turcos aseguran que Guirassy ya prepara su fichaje por el Fenerbaçe.