«Está valorando sus opciones para la próxima temporada»: el representante del delantero del BVB Serhou Guirassy hace unas declaraciones impactantes

A pesar de la desmentida, en la Strobelallee no hay motivos para relajarse. Que el goleador evalúe sus opciones evidencia la delicada situación del Borussia.

Guirassy, fichado en verano de 2024 y de lejos el mejor goleador del BVB, atrae a la élite europea. Según la cadena de pago, además del Fenerbaçhe, le siguen Aston Villa, Tottenham y Atlético de Madrid.

La directiva del Dortmund conoce su valor y ya actúa para evitar su salida.