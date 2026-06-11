¿Está Trent en apuros? Alexander-Arnold advierte que a José Mourinho «le gustan los defensas que defienden», mientras Denzel Dumfries apunta a la titularidad en el Real Madrid

En declaraciones a 10bet, el ganador de la Bota de Oro de la Premier League 1999 destacó que el cambio de entrenador puede beneficiar a Dumfries, lateral con vocación ofensiva. Al preguntarle si Dumfries podría desplazar a Alexander-Arnold como titular, Hasselbaink respondió: «Si es José Mourinho, sus opciones son altas, porque a Mourinho le gustan los defensas que priorizan la defensa.

Todos conocemos la calidad de Trent, pero su fuerte es el going forward. Así que, en cierto sentido, si es Mourinho, creo que Dumfries jugará bastante. Pero, por otro lado, es un gran lujo para Mourinho, porque tiene dos laterales derechos muy distintos y puede optar por distintas estrategias tácticas.

Así que sigo pensando que Trent tendrá muchos minutos. Hay competencia, y eso es normal en un gran club».