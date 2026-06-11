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¿Está Trent en apuros? Alexander-Arnold advierte que a José Mourinho «le gustan los defensas que defienden», mientras Denzel Dumfries apunta a la titularidad en el Real Madrid
El regreso de Mourinho provoca una reorganización en la defensa
Según Sky Sports, el miércoles por la tarde el técnico portugués viajó de Lisboa a Madrid para cerrar su regreso al club español y se fue directo al campo de entrenamiento; su contrato entrará en vigor en julio. Para reforzar la defensa, el club negocia la llegada del lateral del Inter Denzel Dumfries a un precio rebajado y del central del Liverpool Ibrahima Konaté. Estas incorporaciones se buscan tras una temporada irregular de Alexander-Arnold, cuyas lesiones musculares y su ausencia en el Mundial con Inglaterra han obligado al club a buscar alternativas.
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Hasselbaink señala un dilema táctico
En declaraciones a 10bet, el ganador de la Bota de Oro de la Premier League 1999 destacó que el cambio de entrenador puede beneficiar a Dumfries, lateral con vocación ofensiva. Al preguntarle si Dumfries podría desplazar a Alexander-Arnold como titular, Hasselbaink respondió: «Si es José Mourinho, sus opciones son altas, porque a Mourinho le gustan los defensas que priorizan la defensa.
Todos conocemos la calidad de Trent, pero su fuerte es el going forward. Así que, en cierto sentido, si es Mourinho, creo que Dumfries jugará bastante. Pero, por otro lado, es un gran lujo para Mourinho, porque tiene dos laterales derechos muy distintos y puede optar por distintas estrategias tácticas.
Así que sigo pensando que Trent tendrá muchos minutos. Hay competencia, y eso es normal en un gran club».
No volverá a la Premier League
Con la salida de Dani Carvajal el 30 de junio, aumentará la presión sobre el lateral derecho de 27 años. A pesar de las dificultades, Hasselbaink insiste en que volver a la Premier League sería prematuro.
Sobre el futuro del defensa, añadió: «No, no creo que deba hacerlo. Debería perseverar y darlo todo. Para Inglaterra —aunque ahora no esté en la selección— es bueno que los jugadores ingleses actúen en el extranjero. Ahora tienes a Kane, Gordon, Rashford y Trent. Eso beneficiará a Inglaterra.
«En cuanto a Trent, es bueno para su carácter que las cosas no sean tan fáciles como en el Liverpool. Debe mostrar otra faceta de su juego; sí, tiene presión, pero es diferente».
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Nos espera un verano de rehabilitación
El Madrid quiere fichar a Dumfries y Konaté antes del Mundial para que Mourinho tenga la plantilla lista. Mientras sus compañeros juegan el torneo, Alexander-Arnold se centrará en recuperarse físicamente. En la pretemporada debe convencer al nuevo entrenador de que puede ser un defensa más disciplinado, antes del exigente curso liguero de agosto.