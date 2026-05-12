«Esta temporada ha sido difícil»: Mason Greenwood habla de su futuro tras ser incluido en el Equipo del Año de la Ligue 1

Al recoger su premio, el delantero de 24 años respondió a los rumores sobre un posible traspaso este verano. Según Foot Mercato, declaró: «La temporada ha sido difícil en lo colectivo, sobre todo en los últimos meses, pero a nivel individual creo que he hecho una buena campaña. En este equipo del año hay jugadores increíbles, así que es un placer recibir este trofeo. La Ligue 1 es una liga maravillosa. Jugamos partidos increíbles y, para mí, es una de las mejores ligas en las que he jugado. Espero poder quedarme».