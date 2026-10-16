«¡Esta siempre será su casa!»: Enzo Maresca revela la reacción de Guardiola a la derrota del Manchester City ante el PSG y admite que el equipo perdió el equilibrio tras encajar dos goles

La presencia de Guardiola de nuevo en las gradas del Etihad Stadium despertó la nostalgia entre los aficionados del Manchester City, aunque el resultado sobre el terreno de juego no estuvo a la altura de la ocasión. Tras la derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain, Maresca confirmó que estuvo hablando con su predecesor para analizar el partido.

«Lo vi después y estuvimos hablando del partido, de la primera y de la segunda parte», explicó Maresca. «Ante todo, estaba muy contento de estar en el estadio y también fue muy positivo respecto a lo que vio durante el partido. Fue estupendo también para los aficionados verlo en el estadio. ¡Esta siempre será su casa!»

Pese a estar en el estadio, Guardiola mantuvo las distancias con la plantilla actual para que la autoridad de Maresca durante el partido no se viera comprometida. El técnico italiano confirmó que el ganador de la Premier League en múltiples ocasiones no entró en el vestuario para dirigirse directamente a los jugadores. Guardiola no habló con los jugadores del Manchester City durante su visita al Etihad Stadium esta semana, según Enzo Maresca.