AFP
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«Está preparado»: Endrick está a la altura de Matheus Cunha e Igor Thiago, según Ronaldo, que respalda al joven brasileño para que aproveche su oportunidad en el Mundial
Los aficionados exigen que se incluya al adolescente
La decisión de Carlo Ancelotti de dejar en el banquillo a la joven promesa del Real Madrid provocó duras críticas de los aficionados más apasionados, que creían que el delantero podría haber superado la defensa marroquí. Endrick había marcado recientemente el gol de la victoria contra Egipto en un amistoso, lo que llevó a muchos a pensar que merecía un papel destacado. Sin embargo, Ronaldo defendió la decisión del seleccionador, explicando que la lesión inesperada del centrocampista Bruno Guimaraes alteró los cambios ofensivos previstos por Brasil en los últimos minutos del partido.
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Ronaldo explica la jerarquía en el ataque
En declaraciones al programa «Resenha da Copa», el legendario campeón del Mundial 2002 afirmó que el joven está al nivel de sus compañeros, pero debe respetar la profundidad de la plantilla.
Ronaldo afirmó: «Estoy seguro de que tendrá su oportunidad. Entrará en algún momento, pero ahora mismo es la tercera opción en ataque. Está Igor Thiago, está Matheus Cunha y, después, está él.
Habría jugado contra Marruecos si Bruno Guimarães no se hubiera lesionado; Ancelotti iba a por la victoria. Está preparado.
Está a la altura de Matheus Cunha, del Manchester United, e Igor Thiago fue uno de los máximos goleadores en Inglaterra, así que estamos muy bien cubiertos».
La diferencia de goles se vuelve decisiva
La presión sobre los gigantes sudamericanos crece: deben sumar todos los puntos posibles y recuperar el impulso tras su inesperado empate en el debut. Ronaldo destacó que el próximo partido de grupo ante Haití debe reforzar la confianza del equipo y aprovechar cada ocasión de gol.
Añadió: «Este partido es clave para ganar confianza. La victoria es fundamental, pero también lo es la diferencia de goles, que definirá el liderato del grupo. Debemos aprovechar cada ocasión para evitar complicaciones».
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Próximos partidos decisivos de la fase de grupos
La Seleção debe recuperar pronto su eficacia goleadora antes de viajar a Filadelfia para enfrentar a Haití en un partido clave de la fase de grupos. Luego, el equipo de Ancelotti cerrará esta etapa ante una sólida Escocia en Miami. Ganar por goleada a Haití será crucial para que Brasil lideren el grupo y consiga un cruce favorable en la eliminatoria.