«Está preparado»: Endrick está a la altura de Matheus Cunha e Igor Thiago, según Ronaldo, que respalda al joven brasileño para que aproveche su oportunidad en el Mundial

En declaraciones al programa «Resenha da Copa», el legendario campeón del Mundial 2002 afirmó que el joven está al nivel de sus compañeros, pero debe respetar la profundidad de la plantilla.

Ronaldo afirmó: «Estoy seguro de que tendrá su oportunidad. Entrará en algún momento, pero ahora mismo es la tercera opción en ataque. Está Igor Thiago, está Matheus Cunha y, después, está él.

Habría jugado contra Marruecos si Bruno Guimarães no se hubiera lesionado; Ancelotti iba a por la victoria. Está preparado.

Está a la altura de Matheus Cunha, del Manchester United, e Igor Thiago fue uno de los máximos goleadores en Inglaterra, así que estamos muy bien cubiertos».