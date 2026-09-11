«Está molesto y eso me gusta»: Ruben Amorim confirma el regreso de Christian Pulisic con el AC Milan ante la Lazio

Amorim ha revelado que Pulisic está frustrado por su falta de minutos en el AC Milan, un sentimiento que el entrenador considera alentador. El extremo estadounidense ha soportado un inicio complicado de la temporada 2026-27 de la Serie A, sin disputar ni un solo minuto en las tres primeras jornadas después de volver a entrenarse el mes pasado tras una microfractura y una contusión ósea en la pierna derecha sufridas en el Mundial.

En declaraciones previas al viaje a Roma, Amorim abordó directamente la situación del extremo y confirmó que la espera para el regreso de 'Captain America' está a punto de terminar. "Creo que vais a ver a Pulisic", dijo Amorim a los periodistas en su rueda de prensa previa al partido del viernes. "No sé si va a ser titular o si va a entrar desde el banquillo. Creo que va a jugar al menos unos minutos ahora y me gusta Pulisic. Me gusta mucho como jugador. Está molesto porque hasta ahora ha tenido cero minutos, y eso me gusta en mis jugadores".