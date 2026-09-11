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«Está molesto y eso me gusta»: Ruben Amorim confirma el regreso de Christian Pulisic con el AC Milan ante la Lazio
Amorim da la bienvenida a la frustración de Pulisic
Amorim ha revelado que Pulisic está frustrado por su falta de minutos en el AC Milan, un sentimiento que el entrenador considera alentador. El extremo estadounidense ha soportado un inicio complicado de la temporada 2026-27 de la Serie A, sin disputar ni un solo minuto en las tres primeras jornadas después de volver a entrenarse el mes pasado tras una microfractura y una contusión ósea en la pierna derecha sufridas en el Mundial.
En declaraciones previas al viaje a Roma, Amorim abordó directamente la situación del extremo y confirmó que la espera para el regreso de 'Captain America' está a punto de terminar. "Creo que vais a ver a Pulisic", dijo Amorim a los periodistas en su rueda de prensa previa al partido del viernes. "No sé si va a ser titular o si va a entrar desde el banquillo. Creo que va a jugar al menos unos minutos ahora y me gusta Pulisic. Me gusta mucho como jugador. Está molesto porque hasta ahora ha tenido cero minutos, y eso me gusta en mis jugadores".
- AFP
La batalla con la estrella revelación Alphadjo Cisse
Aunque el pedigrí de Pulisic está fuera de toda duda, regresa a un equipo donde la competencia interna ha alcanzado su punto álgido. En su ausencia, el internacional juvenil italiano de 19 años Alphadjo Cisse ha aprovechado la oportunidad en la banda izquierda. Cisse se ha convertido en la gran revelación del inicio de la etapa de Amorim, con dos goles impresionantes y mostrando ese tipo de regate directo y seguro que le ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición en San Siro.
El técnico del Milan fue característicamente contundente cuando le preguntaron cómo piensa gestionar a los dos extremos que compiten por el mismo puesto en el once inicial. «No voy a quitar a nadie que lo esté haciendo bien solo para poner a un jugador», afirmó Amorim con firmeza. «Esta es mi forma de gestionar el grupo, y moriré con estos principios».
Una figura clave para su club y su selección
Pulisic se incorporó al AC Milan en el verano de 2023 con un contrato de cuatro años. Desde su llegada, el extremo del USMNT ha disputado 134 partidos en todas las competiciones con el Milan, con un balance de 42 goles y 27 asistencias, y ayudó al club a conquistar la Supercopa Italiana en la temporada 2024-25.
El delantero estadounidense representó a Estados Unidos en el Mundial del pasado verano y solo se perdió el partido de la fase de grupos contra Australia por lesión. Participó en cuatro encuentros y dio una asistencia antes de que el USMNT cayera eliminado en octavos de final a manos de Bélgica.
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El sólido inicio del Milan en la Serie A
El Milan llega al gran partido del fin de semana en un gran momento, tras haber superado las primeras semanas de la temporada sin conocer la derrota. Con dos victorias y un empate en sus tres primeros partidos, el Milan ocupa actualmente la quinta posición en la tabla de la Serie A.
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