Ayala, legendario exdefensa con 115 partidos con la Albiceleste, ya se había pronunciado sobre el incidente, alegando que su reacción física fue provocada por el jugador.

En declaraciones a Valencia Capital Radio, el segundo entrenador admitió: «Por supuesto que lo siento. Dada mi posición, no puedo permitir que un sentimiento, o cualquier cosa que pueda recibir de la otra parte, afecte a mi estado de ánimo o a mis acciones. Para mí, hay que pasar página y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como lo están pintando».

Añadió: «Fue una reacción a algo que él dijo, pero nada más. Si lo veo, obviamente le pediré disculpas en persona».