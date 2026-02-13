McClean ha revelado que está considerando cambiar de carrera y dedicarse al boxeo cuando deje el fútbol. El centrocampista nació en Derry, Irlanda del Norte, y ha regresado al club de su ciudad natal tras tres años en el Wrexham.

En una entrevista con Nicky Byrne, miembro de Westlife, McClean dijo en 2025: «Seré sincero, lo he disfrutado mucho [en el Wrexham] hasta los últimos dos o tres meses. No ha sido ideal, no he jugado tanto como me gustaría, lo cual nunca es bueno.

«Quieres jugar y quieres estar en el equipo. Nunca he sabido lidiar muy bien con no jugar. No diría que han sido malos tiempos, pero personalmente no lo he disfrutado tanto. Cuando eres más joven, haces tonterías y no manejas las situaciones con la misma madurez que cuando eres mayor.

«Hoy en día, canalizo esa frustración y enfado y me dedico a entrenar. Antes, me enfadaba mucho. Ahora, canalizo esa frustración en el saco de boxeo y parece que me desahogo un poco. Después te sientes mejor».