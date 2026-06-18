¿Está lesionado Declan Rice? El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ofrece información actualizada sobre la estrella del Arsenal tras su salida cojeando del partido inaugural del Mundial contra Croacia

Aunque el estado físico de Rice acaparó las conversaciones tras el partido, el resurgimiento de Inglaterra en la segunda parte se debió a un cambio táctico en el vestuario. Tras una primera parte frenética que terminó en empate, el capitán atribuyó la espectacular mejora a las palabras de su entrenador, lo que permitió a Inglaterra distanciarse de sus rivales.

Kane resumió la charla: «Nos dijo que nos soltáramos, que nos calmáramos y que atacáramos. “¿Qué puede pasar?”, preguntó. Demostremos al mundo lo que podemos hacer». Salimos en la segunda parte a toda máquina y ellos no pudieron seguirnos el ritmo, y ese es el nivel que tenemos que marcar en cada partido. Por la forma en que controlamos el partido una vez que nos adelantamos, nunca parecimos estar realmente en peligro y luego marcamos al contraataque. Tuvimos un momento en el que podríamos haber marcado tres o cuatro. Hay que dar crédito a todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».