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¿Está lesionado Declan Rice? El centrocampista del Arsenal admite dolor desde diciembre, y el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ha actuado con acierto
La lucha secreta de Rice contra la lesión
Ver a Rice retirarse cojeando cuando quedaban 20 minutos de partido en el Dallas Stadium provocó preocupación inmediata entre la afición inglesa. Sin embargo, el potente delantero del Arsenal ha aclarado que lleva varios meses con un problema físico en Londres.
«Sí, estoy listo», declaró Rice aITV al preguntarle si podía jugar contra Ghana. «Estoy en forma y con muchas ganas. Creo que fue la decisión correcta (sacarme). Sentía una pequeña molestia neuropática en el isquiotibial que arrastro desde después de Navidad con el Arsenal. Poco se sabía, se manejaba en privado».
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Elogios a la gestión «inteligente» de Tuchel
A pocas horas del partido del martes, Rice elogió la decisión táctica de Thomas Tuchel de sustituirlo en los últimos minutos de la victoria sobre Croacia. El centrocampista cree que preservar su físico al final de los partidos intensos es clave para mantener su nivel durante todo el torneo en Norteamérica.
«Fue una decisión inteligente», añadió Rice. «Los últimos 20 minutos son cuando más lesiones ocurren; ahí sientes que el cuerpo llega al límite. Estos días me he sentido muy bien».
Se han abordado las preocupaciones sobre la forma física de Saka
Rice no es el único jugador del Arsenal que se sigue de cerca en la concentración de Inglaterra. Bukayo Saka empezó el torneo en el banquillo por un problema en el tendón de Aquiles que arrastra desde hace semanas. Aun así, Rice asegura que su compañero será clave para los Tres Leones.
«Al cien por cien, sí», respondió Rice al ser preguntado si Saka aún puede tener un gran impacto. «Hemos gestionado muy bien su situación. Ha jugado pocos minutos con este problema en el tendón de Aquiles, y creo que lo estamos manejando bien. No conviene sacarlo al campo ahora y ponerlo en riesgo».
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Impacto desde el banquillo
Aunque se dosifican los minutos de Saka, su impacto es innegable tras asistir a Marcus Rashford en el primer gol. Rice cree que la profundidad de la plantilla, con la irrupción de Noni Madueke, permite a Inglaterra ser cautelosa con su extremo en las primeras fases de la competición.
«Está entrenando muy bien; salió al campo la otra noche y tuvo un impacto increíble», afirmó Rice. «Es uno de los jugadores más decisivos con los que he jugado y quiere disputar todos los partidos, pero aquí ha sido inteligente y además contamos con Noni, que ha estado increíble en estos primeros partidos».