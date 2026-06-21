¿Está lesionado Declan Rice? El centrocampista del Arsenal admite dolor desde diciembre, y el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ha actuado con acierto

Ver a Rice retirarse cojeando cuando quedaban 20 minutos de partido en el Dallas Stadium provocó preocupación inmediata entre la afición inglesa. Sin embargo, el potente delantero del Arsenal ha aclarado que lleva varios meses con un problema físico en Londres.

«Sí, estoy listo», declaró Rice aITV al preguntarle si podía jugar contra Ghana. «Estoy en forma y con muchas ganas. Creo que fue la decisión correcta (sacarme). Sentía una pequeña molestia neuropática en el isquiotibial que arrastro desde después de Navidad con el Arsenal. Poco se sabía, se manejaba en privado».