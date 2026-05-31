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¿Está lesionada Lauren James? Las Lionesses reciben noticias sobre su estado físico antes del crucial duelo contra España, tras ver a la estrella del Chelsea ausentarse de la final del Mundial de Fútbol 7
La lesión del jugador estrella del Chelsea preocupa.
Las Lionesses han recibido noticias importantes sobre la condición física de Lauren James mientras se preparan para un partido decisivo contra España. Aunque el Chelsea celebró la conquista del Mundial de Rugby 7 tras vencer 6-5 al Manchester United en el Gtech Community Stadium, la ausencia de James en la convocatoria ha despertado el temor de que la delantera esté lesionada. Su ausencia complicaría los planes de Sarina Wiegman.
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Se ha revelado el motivo por el que James se perdió la final
La ausencia de James en la última jornada sigue generando incertidumbre de cara al parón internacional. Su participación contra España en el clasificatorio mundialista del sábado es duda. Bompastor explicó: «Tiene una pequeña lesión; aún debemos evaluarla para saber si se unirá a la concentración de Inglaterra».
La mentalidad ganadora lleva a los Blues al éxito
Alyssa Thompson destacó la mentalidad ganadora del Chelsea como clave del éxito. «Para nosotras fue una forma de divertirnos y competir, pero en el Chelsea siempre queremos ganar en todo lo que hacemos. En la final seguimos confiando unas en otras; aunque íbamos por detrás, sabíamos que podíamos remontar. Eso queremos seguir haciéndolo en el Chelsea».
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Cogiendo impulso de cara a la nueva temporada
La victoria cierra de forma brillante la etapa del Chelsea, que inicia una nueva era bajo Bompastor. Thompson cree que el espíritu mostrado en el Mundial de Rugby 7 puede ser la base de futuros éxitos. «Disfrutar juntos, creer los unos en los otros y remontar lo que parece imposible es algo que podemos llevar a la próxima temporada», explicó el delantero.