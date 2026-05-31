Las Lionesses han recibido noticias importantes sobre la condición física de Lauren James mientras se preparan para un partido decisivo contra España. Aunque el Chelsea celebró la conquista del Mundial de Rugby 7 tras vencer 6-5 al Manchester United en el Gtech Community Stadium, la ausencia de James en la convocatoria ha despertado el temor de que la delantera esté lesionada. Su ausencia complicaría los planes de Sarina Wiegman.