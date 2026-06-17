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«Está jugando a un nivel muy bueno»: el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, respalda la decisión de Rodrigo De Paul de fichar por el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
R. De Paul
L. Messi

KANSAS CITY, Misuri -- Rodrigo De Paul sorprendió a muchos aficionados argentinos al dejar el Atlético de Madrid para fichar por el Inter de Miami a menos de un año del Mundial. Sin embargo, el seleccionador Lionel Scaloni respaldó su paso a la MLS y destacó que le importa más el rendimiento que el club.

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    «Sabe que no puede relajarse»

    Scaloni también elogió la calidad del juego en la MLS.

    «No nos interesan sus ligas; lo que nos importa es su rendimiento. Está jugando a un nivel muy bueno. Cuando sale al campo, demuestra un buen nivel», afirmó Scaloni a través de un intérprete.

    Sin embargo, el campeón mundial advirtió que De Paul no debe relajarse y debe mantener su nivel los 90 minutos.

    «Sabe que no puede relajarse», añadió. «En la pausa para hidratarse le dije que no se relajara. Es decisivo cuando mantiene la intensidad y, tras eso, cambió el partido».

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    Una gran actuación

    Más allá de la actuación magistral de Messi, De Paul fue, sin duda, el segundo mejor de Argentina. Dio la asistencia en el primer gol, completó el 92 % de sus pases y realizó seis acciones defensivas. Además, ganó 5 de los 8 duelos que disputó esa noche.

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    En general, una sólida actuación del centro del campo

    Además de De Paul, Scaloni elogió a su cuarteto de centrocampistas: Enzo Fernández, el exjugador de la MLS Thiago Almada y Alexis Mac Allister.

    Fernández realizó nueve pases al último tercio del campo, y el disparo lejano de Mac Allister generó otra ocasión de gol para Messi en su segundo tanto.

  • ¿Y ahora qué?

    La selección argentina de De Paul tendrá seis días de descanso antes de enfrentar a Austria en Dallas el 22 de junio.

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