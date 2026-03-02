Getty Images Sport
Traducido por
¿Está infravalorado el «aterrador» William Saliba? La leyenda del Arsenal Martin Keown elogia al defensa «vigilante nocturno» por mantener a salvo a los Gunners en su lucha por el título de la Premier League
Saliba marca en la victoria del Chelsea
Saliba, que cumplirá 25 años a finales de este mes, marcó su primer gol de la temporada en la victoria por 2-1 del Arsenal en casa ante su rival londinense, el Chelsea, el domingo, lo que le permitió abrir una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City en lo alto de la tabla de la Premier League, aunque con un partido más que el equipo de Pep Guardiola. Dada la eficacia de los Gunners en las jugadas a balón parado y que sus compañeros en la defensa Gabriel Magalhaes y Jurrien Timber han marcado tres goles cada uno en la liga esta temporada, a muchos les sorprendió que el imponente francés tuviera que esperar hasta marzo para estrenar su cuenta goleadora.
- TNT Sports
El «Rolls Royce» Saliba aún puede mejorar
Keown, en declaraciones exclusivas a GOAL, fue preguntado si Saliba había sido infravalorado por no aparecer en los titulares por marcar goles como sus compañeros defensas.
«Cualquiera que lo vea jugar cada semana sabe que es como un Rolls Royce que ronronea por el campo», respondió Keown. «Es muy sólido, muy consistente, y tienen una relación única, son grandes amigos dentro y fuera del campo. Supongo que la siguiente etapa para él es ese elemento de liderazgo. Gabriel me parece el líder, pero ese es el siguiente paso. Sin embargo, aún es joven y eso es algo que desarrollará a medida que vaya creciendo, sin duda alguna».
La movilidad de Saliba es una gran ventaja en el fútbol moderno.
Keown, que jugó 449 partidos con el Arsenal en dos etapas y ganó siete trofeos, compartió campo con algunos de los mejores defensas durante su carrera, pero admitió que le hubiera encantado jugar junto a Saliba y Gabriel, sobre todo teniendo en cuenta cómo se juega al fútbol hoy en día.
«¡No me importaría jugar con cualquiera de los dos si me lo permitieran!», añadió. «Tuve la suerte de tener buenos compañeros como Sol Campbell y Tony Adams durante muchos años y en muchos partidos.
Para mí, la defensa central es muy importante ahora. Siempre lo ha sido, pero creo que los laterales, cuando construyen el juego, a menudo no están en la zaga. Así que esa es la decisión, eso es lo que tienen que vigilar. Son como los vigilantes nocturnos que guían a la gente para que vuelva a ayudar y se consiga el número adecuado en la defensa central. A menudo, Saliba es tan móvil que puede ir al centro del campo y enfrentarse a la mayoría de los jugadores. Todavía está desarrollándose, todavía puede mejorar. Eso es lo que da miedo».
- TNT Sports
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
El Arsenal vuelve a la acción el miércoles por la noche con un desplazamiento al Brighton & Hove Albion, mientras que su rival por el título, el City, recibe al Nottingham Forest esa misma noche, una ocasión poco habitual en la que los dos grandes juegan sus respectivos partidos al mismo tiempo. Los Gunners no han perdido en el Amex Stadium desde junio de 2020, durante la primera jornada tras la reanudación de la liga tras el parón por el coronavirus. Sin embargo, Keown se muestra cauteloso ante la amenaza que suponen los Seagulls.
«El Brighton estaba un poco en apuros, ¿no? Llevaba una racha terrible, ¿verdad? Por eso es interesante que [James] Milner se incorpore ahora al equipo para estabilizarlo un poco, con la llegada de un veterano con experiencia. Están recuperando su forma justo en el peor momento para el Arsenal, la verdad. No tengo miedo, pero respeto lo que han conseguido», añadió Keown, antes de concluir que jugar al mismo tiempo que el City sería beneficioso para el Arsenal.
«Creo que, en realidad, es una presión similar. Si juegan el mismo día que tú, pero antes que tú, nunca me ha gustado eso. Si es 24 horas más tarde, como hemos visto en los últimos partidos, entonces creo que puedes tener la mente despejada para lo que estás haciendo, para tu preparación. Así que ponerlos uno tras otro es... Ya sabes, los medios de comunicación intentan alargar el tema. Creo que es una situación interesante cuando juegan en otro campo cercano».
Martin Keown ofrecerá sus comentarios y análisis para TNT Sports a mitad de semana. Todos los partidos de la Premier League del martes, miércoles y jueves se retransmitirán en directo por TNT Sports y discovery+.
Anuncios