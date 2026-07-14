Al valorar la actuación de Lamine Yamal en este Mundial, recordemos que la estrella del Barça no llegaba en plena forma. A finales de abril sufrió una rotura muscular en el muslo durante el partido de Liga contra el Celta de Vigo (1-0), lo que le apartó del resto de la temporada.

Hasta poco antes del Mundial aún se dudaba de su estado físico, así que no jugó el debut contra Cabo Verde. Entró en los últimos 20 minutos tras ocho semanas inactivo y España mejoró de inmediato en el 0-0 ante un rival más débil que sorprendió. Después marcó el 1-0 ante Arabia Saudí y todo indicaba que España sumaba un nuevo referente.

Para quienes se fijan solo en las cifras, desde entonces no aportó más. Aun así, su valor para España es alto: trabaja sin balón, presiona y se esfuerza sin excusas. Además, aunque aún no ha brillado de forma constante en ataque, aporta mucho con sus movimientos, sus soluciones en espacios reducidos y el hecho de que varios rivales se fijen en él.

El exinternacional español César Azpilicueta, comentarista de la BBC, lo resumió bien tras la victoria 2-1 sobre Bélgica: «Creo que aún tiene más que ofrecer. Es cierto que aún no ha marcado ni asistido, pero su influencia en el juego de España es clara».

Precisamente por esa influencia a veces olvidamos lo joven que es. Para comparar: Messi cumplió 19 años en el Mundial 2006 y, pese a su talento, no tenía entonces la misma influencia en Argentina que Yamal ahora en España. Messi solo disputó tres de los cinco partidos de Argentina en aquel torneo; en la eliminación en cuartos ante Alemania se quedó los 120 minutos en el banquillo. En la victoria 6-0 contra Serbia y Montenegro en la fase de grupos marcó un gol y dio una asistencia, pero en 2006 aún no era tan decisivo para Argentina como lo es hoy Lamine Yamal para España.