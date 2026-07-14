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Lamine YamalGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

¿Está haciendo Lamine Yamal un mal Mundial? El joven prodigio, sus detractores y una comparación con Lionel Messi que pone muchas cosas en perspectiva

World Cup
FEATURES
Francia vs España
Francia
España
L. Yamal
L. Messi

Hasta ahora, un gol y cero asistencias en el Mundial 2026: a simple vista, las cifras de Lamine Yamal parecen pobres. Pero conviene mirarlas con más detalle.

«De momento, este no es el Mundial de Lamine Yamal». Durante el Mundial 2026, todos hemos leído esta frase al menos una vez. Los números lo confirman: en su primer partido como titular, en el segundo encuentro de la fase de grupos de España ante Arabia Saudí (4-0), la estrella del FC Barcelona arrancó fuerte y marcó a los diez minutos. No volvió a aportar ni gol ni asistencia en el torneo.

Un gol en seis partidos. Como las valoraciones de los jugadores ofensivos se basan —demasiado a menudo y de forma miope— en las estadísticas, no extraña que Yamal reciba críticas. Dado su estatus, calidad y ambición, hasta resulta comprensible. Sin embargo, esta visión es limitada. Yamal apenas cumple 19 años y aún no puede competir de igual a igual con las grandes estrellas. Una sola noche puede cambiarlo todo.

  • Al valorar la actuación de Lamine Yamal en este Mundial, recordemos que la estrella del Barça no llegaba en plena forma. A finales de abril sufrió una rotura muscular en el muslo durante el partido de Liga contra el Celta de Vigo (1-0), lo que le apartó del resto de la temporada.

    Hasta poco antes del Mundial aún se dudaba de su estado físico, así que no jugó el debut contra Cabo Verde. Entró en los últimos 20 minutos tras ocho semanas inactivo y España mejoró de inmediato en el 0-0 ante un rival más débil que sorprendió. Después marcó el 1-0 ante Arabia Saudí y todo indicaba que España sumaba un nuevo referente.

    Para quienes se fijan solo en las cifras, desde entonces no aportó más. Aun así, su valor para España es alto: trabaja sin balón, presiona y se esfuerza sin excusas. Además, aunque aún no ha brillado de forma constante en ataque, aporta mucho con sus movimientos, sus soluciones en espacios reducidos y el hecho de que varios rivales se fijen en él.

    El exinternacional español César Azpilicueta, comentarista de la BBC, lo resumió bien tras la victoria 2-1 sobre Bélgica: «Creo que aún tiene más que ofrecer. Es cierto que aún no ha marcado ni asistido, pero su influencia en el juego de España es clara».

    Precisamente por esa influencia a veces olvidamos lo joven que es. Para comparar: Messi cumplió 19 años en el Mundial 2006 y, pese a su talento, no tenía entonces la misma influencia en Argentina que Yamal ahora en España. Messi solo disputó tres de los cinco partidos de Argentina en aquel torneo; en la eliminación en cuartos ante Alemania se quedó los 120 minutos en el banquillo. En la victoria 6-0 contra Serbia y Montenegro en la fase de grupos marcó un gol y dio una asistencia, pero en 2006 aún no era tan decisivo para Argentina como lo es hoy Lamine Yamal para España.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aunque no marque goles ni dé asistencias, Lamine Yamal suele tener una gran influencia en la selección española.

    El duelo de cuartos entre España y Bélgica reflejó la trayectoria en este Mundial de la joya del fútbol español. Aunque sin gol ni asistencia, Lamine Yamal fue clave en las mejores jugadas de los ibéricos.

    Poco antes del descanso, mostró por qué los rivales le marcan de cerca: con un regate letal dejó atrás a Maxim De Cuyper y a Jeremy Doku como si fueran postes, y su remate solo faltó un poco de puntería. Antes, un preciso pase en profundidad a Pedro Porro había originado, a la media hora, el gol de Fabián Ruiz que abrió el marcador.

    Que tras los cuartos la FIFA lo nombrara mejor jugador del partido sorprendió a muchos, pero su actuación global lo justificaba: ningún otro destacó.

    En los dieciseisavos ante Austria (3-0) sí habría sido más justo premiar a Mikel Oyarzabal, autor de dos goles, pero aun así Yamal, sin participar en ellos, mostró un nivel notable. Sus regates crearon espacios y alimentaron la presión española. Y todo esto lo logra mientras aún recupera su mejor forma física, lo que hace sus actuaciones aún más impresionantes.

  • Mundial 2026: Las críticas no afectan a Lamine Yamal

    Las actuaciones, en realidad bastante poco inspiradas, del joven de 19 años en los octavos de final contra Portugal (1-0) y en el último partido de la fase de grupos contra Uruguay (1-0) dieron, por su parte, más motivos de discusión a los detractores. Sin embargo, el joven de 19 años afronta todo ello sin dudas: «Hay dos caras de la moneda: la gente que confía en ti y cree en ti, y luego aquellos que esperan que fracases para criticar. Lo importante es mantener la calma y seguir el camino que hemos emprendido: ganar, ganar, ganar. Al final, no importa lo que diga la gente, siempre y cuando ganemos», subrayó Lamine Yamal en una entrevista con Mundo Deportivo antes de los cuartos de final.

    A veces le molestan los comentarios negativos sobre su juego, admitió. Pero siempre tiene claro que: «Los días que juegas bien, tienen que callarse». Y esos días están por llegar, advirtió a sus rivales: «Elevó mi nivel en las grandes citas, como semifinales o finales. Nunca he sido un jugador que brille solo en la fase de grupos. Me lo tomo con calma».

    Imaginemos que un gol suyo decide el martes la semifinal contra Francia. De pronto, este podría ser su Mundial.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal en el Mundial 2026

    Ronda

    Partido

    Tiempo de juego en minutos

    Gol

    Asistencia

    Fase de grupos, 1.ª jornada

    España 0-0 Cabo Verde

    19

    -

    -

    Fase de grupos, 2.ª jornada

    España - Arabia Saudí 4-0

    45

    1

    -

    Fase de grupos, 3.ª jornada

    España - Uruguay 1-0

    76

    -

    -

    Dieciseisavos de final

    España - Austria 3-0

    85

    -

    -

    Octavos de final

    España 1-0 Portugal

    90

    -

    -

    Cuartos de final

    España - Bélgica 2-1

    90

    -

    -


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