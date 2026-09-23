Palmer se ha retirado de la última convocatoria de Inglaterra de cara a sus próximos partidos de la Nations League. La estrella del Chelsea había sido convocada de nuevo por Tuchel después de quedarse de forma controvertida fuera de una plaza en el Mundial de este año. Sin embargo, Palmer fue uno de los cinco jugadores que abandonaron la concentración apenas cinco días antes de que Inglaterra se enfrente a España.

Se unió a Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice y Tino Livramento en una larga lista de bajas. El motivo oficial dado para la ausencia de Palmer es un problema muscular menor. A pesar de esta actualización médica habitual, su salida ha desatado una polémica inesperada y una intensa especulación sobre sus verdaderos motivos.