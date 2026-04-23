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Julian BrandtGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Está «en lo más alto de la lista de deseos»: ¿sucederá Julian Brandt a una auténtica leyenda del club tras su salida del BVB?

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L. Goretzka
J. Brandt
A. Griezmann

¿Hacia dónde vas, Julian Brandt? Todavía no se sabe dónde jugará la próxima temporada la estrella del BVB, que se marchará pronto. Una pista prometedora apunta ahora hacia España.

Según Marca, Brandt lidera la lista de deseos del Atlético de Madrid. Sustituiría a Antoine Griezmann, quien dejará el club al final de la temporada para fichar por el Orlando City de la MLS.

Brandt, cuyo contrato con el BVB no se renovará y que, por lo tanto, está disponible a coste cero, es seguido de cerca por el director deportivo Mateu Alemany y es el favorito para sustituir a Griezmann la próxima temporada, aunque no es la única opción. 

  • Julian BrandtGetty

    Tras dejar el BVB, Brandt considera fichar en el extranjero.

    El jugador de 29 años subrayó que se tomará su tiempo para decidir su futuro. «Hay muchas ideas, pero no todas son buenas. No hay que precipitarse», explicó, y admitió valorar una salida al extranjero. Aun así, aclaró: «No sería justo para el club ir por Europa hablando de repente con todos los equipos».

    Sin embargo, seguir en la Bundesliga no está descartado: «No descartaría nada, pero hay opciones que prefiero más que otras. Hay una o dos ideas, pero todo a su debido tiempo». En el pasado ya surgieron rumores sobre el interés del SV Werder Bremen.

    Se mencionó un regreso al Werkself tras las declaraciones del CEO del Leverkusen, Fernando Carro, quien coqueteó con Brandt al anunciar su salida del BVB. Sin embargo, el director deportivo Simon Rolfes descartó poco después su vuelta. «Soy escéptico con las repatriaciones. En esa posición contamos con Ibo Maza, un jugador fantástico que va a evolucionar de manera excelente en los próximos años. Por eso, Julian no será una opción para nosotros», afirmó. 

    • Anuncios
  • Leon GoretzkaGetty Images

    El Atlético de Madrid también se interesa por Leon Goretzka, del Bayern de Múnich

    Además de Brandt, el Atlético sigue interesado en fichar a Leon Goretzka, quien quedará libre este verano. Ya en invierno lo cortejó, pero el alemán prefirió terminar la temporada con el Bayern.

    No obstante, se informa que el Atlético tiene pocas opciones de ficharlo este verano: la Premier League sigue siendo su destino preferido. Sin embargo, el experto en fichajes Gianluca Di Marzio asegura que ahora Goretzka se inclina más por la Serie A.

    Entre los clubes interesados, el AC Milan es el que más se esfuerza por ficharlo. Según Di Marzio, hay «señales positivas» de que el jugador de 31 años fichará por los rossoneri. La Gazzetta dello Sport informó de que el Milan le ofrecería un contrato de tres años con un salario de cinco millones de euros por temporada.

  • Julian Brandt y Leon Goretzka: datos de rendimiento y estadísticas

    JugadoresPartidosGolesAsistenciasMinutos jugados
    Julian Brandt371131.934
    Leon Goretzka42342.029