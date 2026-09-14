No se habían cumplido ni 23 minutos de un apasionado duelo entre dos archienemigos cuando se produjo la primera gran acción polémica del encuentro. Foden, mediapunta del City, pensó que el capitán del Manchester United le había derribado junto a la línea de banda.

Fernandes se negó a soltar el balón y pareció golpear a su rival con una patada defectuosa sobre el césped. Como era de esperar, a Foden no le sentó nada bien la atención que estaba recibiendo y, tras desplomarse al suelo, levantó el pie.

Esa patada suelta impactó a Fernandes en el abdomen, lo que provocó que él también se dejara caer de forma teatral. El árbitro Michael Oliver se acercó y mostró una tarjeta roja al dorsal 47 canterano del City. Foden se quedó atónito, pero se vio obligado a enfilar el túnel de vestuarios después de que una revisión del VAR no evitara su bochorno. No se tomó ninguna medida contra Fernandes.