Getty
Traducido por
¿Está el villano de pantomima Bruno Fernandes alejando a los aficionados del fútbol? Michael Owen lanza una alarmante advertencia tras ver las «histriónicas» actuaciones del capitán del Manchester United en el derbi
Foden, expulsado por dar una patada a Fernandes
No se habían cumplido ni 23 minutos de un apasionado duelo entre dos archienemigos cuando se produjo la primera gran acción polémica del encuentro. Foden, mediapunta del City, pensó que el capitán del Manchester United le había derribado junto a la línea de banda.
Fernandes se negó a soltar el balón y pareció golpear a su rival con una patada defectuosa sobre el césped. Como era de esperar, a Foden no le sentó nada bien la atención que estaba recibiendo y, tras desplomarse al suelo, levantó el pie.
Esa patada suelta impactó a Fernandes en el abdomen, lo que provocó que él también se dejara caer de forma teatral. El árbitro Michael Oliver se acercó y mostró una tarjeta roja al dorsal 47 canterano del City. Foden se quedó atónito, pero se vio obligado a enfilar el túnel de vestuarios después de que una revisión del VAR no evitara su bochorno. No se tomó ninguna medida contra Fernandes.
- Getty
El VAR permitió que subiera al marcador el controvertido gol de Haaland
El United no logró hacer valer su superioridad numérica a partir de ahí, con Erling Haaland marcando el que terminó siendo el gol de la victoria al cumplirse la hora de partido. Esa acción no estuvo exenta de polémica, ya que al noruego, muy prolífico de cara a gol, se le señaló inicialmente fuera de juego\a.
Se determinó rápidamente que el tres veces ganador de la Bota de Oro estaba en posición legal, pero Enzo Fernandez se había lanzado desde más allá del último defensor hacia un balón que pasó velozmente junto a él antes de llegar a Haaland. Los que estaban en la sala del VAR determinaron que el centrocampista argentino no estaba interfiriendo ni tratando de influir directamente en el juego. Desde entonces, Pro Ref se ha visto obligado a emitir una disculpa en la que reconoció que se había producido un «error de juicio».
El drama de la tarjeta roja y más inconsistencia en el frente del videoarbitraje acabaron desviando la atención de lo que se supone que es uno de los espectáculos más grandes y mejores de la Premier League, con espectadores siguiéndolo desde todos los rincones del planeta.
Owen da su opinión sobre el drama del derbi de Mánchester
Preguntado por su opinión sobre lo ocurrido y sobre si Fernandes se ha convertido en la figura más divisiva de la máxima categoría inglesa, el exdelantero del United Owen, que ahora ejerce como embajador de Casino.org ayudando a los jugadores británicos a comparar los mejores casinos online seleccionados para jugadores del Reino Unido, dijo a GOAL: «Sinceramente, me pareció un mal día para el fútbol.
«A todos nos encanta el fútbol. Me he ganado la vida con este deporte toda mi vida. Sigo trabajando en el fútbol, pero si ves el partido por primera vez y ves eso, probablemente apagues la tele al ver la teatralidad y las provocaciones, intentando que Phil Foden reaccionara, luego la teatralidad cuando ni siquiera estás lesionado, y después ves el absoluto desastre, por decirlo de alguna manera, la pesadilla que han tenido con el VAR. Las dos acciones más importantes de ese partido, y probablemente estés pensando: ¿de qué va todo este revuelo con el fútbol?
«Fue el lado oscuro del juego en muchos sentidos. Y para un partido tan grande, con tanta gente viéndolo en todo el mundo, es muy triste que de lo único que estemos hablando, y con razón, sea de dos acciones distintas, pero dos malas acciones. Tengo amigos a los que antes les encantaba el fútbol y ya no lo ven precisamente por lo que pasó. Y si eres nuevo en este deporte, no fue un buen día para el fútbol».
- Getty
El VAR, protagonista por motivos desafortunados en la temporada 2026-27
El United terminó el partido de vacío, con el gol de Haaland asegurando que el City hiciera el corto trayecto de vuelta a su casa, el Etihad, al otro lado de Mánchester, con los tres puntos bien atados, preservando de paso su pleno de victorias en el arranque de la temporada 2026-27.
Inevitablemente se harán más preguntas sobre el comportamiento de Fernandes, aunque el enigmático centrocampista no pide disculpas por quién es ni por cómo es, mientras que el VAR vuelve a estar bajo la lupa por enésima vez en una temporada que apenas lleva unas semanas en marcha.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias