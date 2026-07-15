«¿Está el árbitro a la altura de una semifinal?» - Didier Deschamps critica el arbitraje tras la eliminación de Francia del Mundial a manos de España

Más allá de la polémica arbitral, el seleccionador francés admitió la inferioridad de su equipo. España amplió su ventaja con un gol de Pedro Porro en el 58’, dejando inofensivo el ataque galo liderado por Mbappé y Olise. Las estadísticas fueron elocuentes: Francia no disparó entre los tres palos hasta los últimos minutos.

«Para tener alguna esperanza, teníamos que dar lo mejor de nosotros mismos», admitió Deschamps. «Por desgracia, no lo hicimos. Hoy [España] ha defendido muy bien. Nos han dejado muy poco espacio. Además, como cometimos errores técnicos, nos resultó difícil crearles problemas. Nuestro nivel técnico estuvo por debajo de lo que habíamos mostrado en partidos anteriores».

Además, ellos leen muy bien el juego e interceptan pases. No encontramos soluciones. No es que hayamos perdido nuestra identidad ofensiva; suele ser uno de nuestros puntos fuertes.

«También hubo mucho mérito del rival. No voy a condenar todo lo que hicimos ni a borrar lo logrado, pero en un partido así, contra España, hay que dar el máximo. Francia no estuvo a ese nivel esta noche».







